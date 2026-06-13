Córdoba Ecuestre rechaza el museo de Caballerizas, pide poner un restaurante en su lugar y menos espacio para los caballos de la Policía

Córdoba Ecuestre ha presentado varias alegaciones al proyecto de concesión de Caballerizas Reales planteado por el Ayuntamiento, una cesión planteada de forma directa, precisamente, a Córdoba Ecuestre. Lo que dice la entidad que preside Rafael Blanco es que en ese proyecto hay una serie de condiciones que no se habían negociado entre las partes, condiciones que, asegura, pondrían en peligro la viabilidad del Centro Internacional del Caballo -el gran proyecto de la entidad para Caballerizas-.

Pese a nunca haberse posicionado en contra de la sala museística que el Ayuntamiento quiere abrir encima del picadero, las alegaciones presentadas ahora por Córdoba Ecuestre piden un uso muy distinto. Lo que dice esta entidad es que esa parte de las Caballerizas debería destinarse a zona de restauración, eventos o recepciones. Y esto se da a conocer la misma semana en la que el Ayuntamiento ha firmado con la Fundación Les Arts i els Artistes de Barcelona el protocolo de intenciones para preparar la apertura en Caballerizas de una subsede del Museo Europeo de Arte Modeno (MEAM).

Firma del protocolo, esta semana, para el museo que pretende instalarse en Caballerizas. / A. J. GONZÁLEZ

En esta parte de las alegaciones, el argumento de Córdoba Ecuestre se basa en el carácter internacional que se le quiere imprimir al futuro del monumento y su actividad. Con ello, lo que entienden desde esta entidad es que un proyecto con vocación internacional debe tener "áreas de hospitalidad" o "palcos VIP" para los visitantes. Básicamente, Córdoba Ecuestre quiere que la zona que se pretende destinar a museo se quede como un espacio de restauración exclusivo desde donde observar la actividad ecuestre de la pista.

Esto choca también con la negativa del Ayuntamiento a instalar en el monumento una cocina industrial, algo que Córdoba Ecuestre pide que se reconsidere tomando como ejemplo otros espacios patrimoniales que tienen instalaciones de este tipo, como el Palacio de Congresos o el Círculo de la Amistad.

Espacio de Caballerizas que el Ayuntamiento pretende destinar a museo. / CÓRDOBA

Rechazo a ceder espacios a la Unidad de Caballería de la Policía Local

Córdoba Ecuestre rechaza, por otro lado, reservar más espacio para la Unidad de Caballería de la Policía Local. Lo que dice la organización en este punto es que el modelo económico en el que se quiere basar el Centro Internacional del Caballo depende de su capacidad operativa en número de equinos. El objetivo es aumentar el número de caballos que hay ahora para poder sostener los espectáculos y dar formación. Según Córdoba Ecuestre, esta petición no es por falta de colaboración, sino por "imposibilidad física y financiera".

Estas son algunas de las peticiones más llamativas que hace Córdoba Ecuestre, pero no la única. También rechaza que la puerta que se va a reabrir en uno de los lados de Caballerizas (el más cercano a la antigua entrada del Alcázar) sea de uso exclusivo para quien acceda al museo o la servidumbre de paso prevista para uno de los laterales del patio principal. Sobre esto último, lo que dice Córdoba Ecuestre es que hacer una servidumbre de 5,60 metros como pretende el Ayuntamiento podría suponer reducir las dimensiones de la pista central y, por lo tanto, impedir que se celebren algunas competiciones.

Obras para abrir la nueva entrada a Caballerizas. / VÍCTOR CASTRO

Bellido ha sido tajante

El alcalde, José María Bellido, ya dejó claro esta semana que la cesión de Caballerizas "no es una negociación entre partes" e incidió en que lo que primará será el interés público. Entre otras cosas, apuntó que la Unidad de Caballería de la Policía Local va a seguir en Caballerizas. Bellido entiende que el proyecto de Córdoba Ecuestre para hacer el Centro Internacional del Caballo es positivo para la ciudad, pero también ha dejado claro que, por un lado, la situación del monumento debe regularizarse y, por otro, que la iniciativa parte de la entidad ecuestre en última instancia y que es esta la que tiene que decir, bajo las condiciones que se le dan, si sigue o no adelante con la misma.