Córdoba celebra su Orgullo: "Este mes ha salido mucha gente del armario en los institutos"

Unas 400 personas, según indican fuentes de la Policía Local, han asistido este sábado a la marcha del Orgullo LGTBIQA+ en Córdoba, que ha sido organizada por la Mesa de la Diversidad de Córdoba en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad. Esta iniciativa ha recorrido las calles del centro con una pancarta central que exhibía fotografías de movilizaciones históricas y que rezaba En Córdoba, amar no se esconde: se celebra y se defiende.

Entre los asistentes se han encontrado muchas personas jóvenes y también adultos y niños. Al ser consultado por esta respuesta, Gonzalo Serrano, copresidente de la Federación Andaluza Arco Iris LGBTIQA+, ha explicado que este mes, con el apoyo del Consistorio, han realizado talleres en los institutos de Secundaria y "ha salido mucha gente del armario en las clases", que este sábado se ha visto arropada por otros jóvenes en la marcha.

Gonzalo Serrano ha detallado que una de las imágenes recogidas en la pancarta es la marcha del Orgullo del año 2017 en Córdoba, cuando por primera vez los colectivos se movilizaron unidos, con el apoyo institucional. Diez años más tarde, sin embargo, la ciudad contará con una marcha alternativa el próximo 28 de junio (el día internacional del Orgullo LGBTIQA+), convocada por la plataforma Córdoba por la Diversidad y que cuenta con el apoyo de una treintena de asociaciones, sindicatos, entidades sociales y organizaciones políticas.

La marcha del Orgullo toma el centro de Córdoba este sábado / A.J. González

La iniciativa de este sábado ha contado con la asistencia de Auxiliadora Moreno, diputada provincial de Igualdad, y de Carmen Arcos, coordinadora del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ). La concejala de Igualdad en el Ayuntamiento de Córdoba, Marián Aguilar, ha participado en los momentos iniciales, pero ha abandonado el acto para atender otras responsabilidades del cargo. Entre los participantes ha podido observarse, asimismo, al concejal socialista Ángel Ortiz.

Pedro Moreno: "No hay que dejar nunca de celebrar la libertad"

Pridelia, Iemakaie, Colega, Libérate, Lgtbhi y Arco Iris, con el apoyo de Glam, han promovido la marcha de este sábado, donde también han colaborado la batucada Loco y la chirigota cordobesa Nos habéis tocado el orgullo, con sus componentes vestidos de drag queens. El presidente de Pridelia, Pedro Moreno, ha destacado que este es "un acto clave, viendo los tiempos que estamos viviendo. No hay que dejar nunca de celebrar la libertad, los derechos, los valores y la diversidad". Esta asociación tiene una comunidad de Whatsapp integrada por 900 personas.

La marcha del Orgullo toma el centro de Córdoba este sábado / A.J. González

También ha acudido Isabel Serrano, maestra de religión del colegio Azahara de Villarrubia. Esta docente promovió una exposición para los alumnos y las alumnas el 18 de diciembre pasado, con objeto de "celebrar el día que el papa Francisco dio su aprobación a que las parejas LGBTIQA+ fueran bendecidas en la Iglesia católica", y también, en esta semana, las muestras La naturaleza no es antinatural, de la Red Imparables, y Es Natural, de Arco Iris. "Dios nos ama a todos", ha reivindicado. En el marco de esa labor, han contado con la colaboración de antiguos alumnos "que han venido al colegio para apoyar a las nuevas generaciones y que no se oculten", afirma.

José Miguel Martín: "Existir, no queremos más"

Gonzalo Serrano ha reivindicado que la celebración del Orgullo "es una oportunidad de estar en las calles sin miedo". En esta línea, uno de los asistentes, José Miguel Martín, ha confirmado que "participar es muy importante para luchar por nuestros derechos y por ser quienes somos, por poder caminar libres y amar libremente. Existir, no queremos nada más". De su parte, otra asistente, Paca Ceinos, ha enfatizado que "tenemos que estar todos con ellos, apoyándoles".

La marcha del Orgullo toma el centro de Córdoba este sábado / A.J. González

Los colores del arcoiris han sorprendido este sábado a los viandantes que se hallaban en las calles principales de Córdoba. Algunas personas han bailado al ritmo de la batucada y otras han fotografiado el recorrido lleno de color. Algunos participantes han lamentado que no se haya permitido el acceso de la única carroza de esta marcha a las calles Cruz Conde y Gondomar. Finalmente, el recorrido ha concluido en el Vial Norte, con la lectura de un manifiesto donde se ha recordado que "aún hay jóvenes que sufren acoso por ser quienes son" y también se ha reivindicado que "la igualdad legal debe traducirse en igualdad real".