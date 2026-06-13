Sucesos
Bomberos del Infoca intervienen en un incendio en el campo de tiro de la base militar de Cerro Muriano en Córdoba
Los bomberos forestales trabajan en la extinción de un fuego en el campo de tiro de la base militar de Cerro Muriano, en Obejo
Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Andalucía) intervienen en estos momentos en un incendio en la base militar de Cerro Muriano, concretamente en el campo de tiro, en parte que pertenece a Obejo. Según ha informado el Infoca a través de sus redes sociales y han confirmado a este periódico fuentes del servicio de emergencias de Andalucía 112, el aviso del fuego se ha recibido a las 14.20 horas.
Hasta el incendio, el Infoca ha desplazado dos grupos de bomberos forestales con un técnico de operaciones, dos autobombas y un semipesado.
Un incendio que duró seis días
Hace un par de años que en el propio campo de tiro de la base militar se originó uno de los incendios forestales más importantes de Córdoba capital en los últimos ejercicios. El fuego, que se registró en julio de 2024, tardó en extinguirse hasta seis días y quemó más de 2.000 hectáreas.
(HABRÁ AMPLIACIÓN)
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