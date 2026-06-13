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Los bomberos de Córdoba salvan a tres personas atrapadas en un incendio en una vivienda en Arroyo del Moro

El fuego se ha localizado en una vivienda de la calle Isla Graciosa y ha movilizado al parque central

Imagen de archivo de dos bomberos de Córdoba durante una intervención.

Imagen de archivo de dos bomberos de Córdoba durante una intervención. / A. J. GONZÁLEZ

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Efectivos del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (Speis) de Córdoba han actuado en el mediodía de este sábado en un incendio registrado en una vivienda de la calle Isla Graciosa, en el barrio de Arroyo del Moro. Según la información facilitada a este medio por fuentes municipales, el aviso hablaba de tres personas atrapadas por el incendio de una vivienda en la calle Isla Graciosa, en una cuarta planta.

Todo el parque central de bomberos ha acudido al aviso, quedándose de apoyo el parque del Granadal. Según confirman las mismas fuentes, el fuego se ha dado por extinguido poco después y todas las personas se encuentran a salvo. Pasadas las 14.00 horas de este sábado, los bomberos se encontraban ventilando la vivienda.

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