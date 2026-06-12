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La Universidad Loyola gradúa en Córdoba a 240 estudiantes y reivindica los valores como guía ante la inteligencia artificial y la incertidumbre

El acto, al que han asistido más de 1.200 personas, ha estado marcado por la graduación de las primeras promociones del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del Grado en Datos y Analítica de Negocio

La Universidad Loyola gradúa en Córdoba a 240 estudiantes

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Así ha sido la graduación de 240 alumnos de la Universidad Loyola en Córdoba / Víctor Castro

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Universidad Loyola ha celebrado este viernes en su campus de Córdoba el acto de graduación de 240 estudiantes de grado y máster, en una ceremonia a la que han asistido más de 1.200 personas entre estudiantes, familias, profesorado y comunidad universitaria.

La graduación de este curso ha tenido un significado especial por la salida de las primeras promociones del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD) y del Grado en Datos y Analítica de Negocio (DATA), dos titulaciones que refuerzan la apuesta de Loyola por una formación conectada con las nuevas demandas sociales, profesionales y empresariales.

Valores para afrontar un entorno incierto

El acto ha sido clausurado por Fabio Gómez-Estern, rector de la Universidad Loyola, quien ha felicitado a los nuevos egresados y ha reconocido el esfuerzo realizado durante su etapa universitaria, marcada por el compromiso, la constancia, la curiosidad, la paciencia, la energía, la inteligencia y el compañerismo.

En su intervención, el rector ha invitado a los graduados a afrontar con esperanza una nueva etapa profesional en la que las decisiones serán más complejas, los resultados podrán tardar más en llegar y el camino correcto no siempre será evidente. En este contexto, ha señalado que el futuro exigirá capacidad de adaptación, integridad, discernimiento y una sólida formación personal para navegar un entorno marcado por la transformación tecnológica, la inteligencia artificial y la incertidumbre geopolítica.

Gómez-Estern ha subrayado que la formación universitaria no consiste solo en adquirir técnicas o habilidades, sino en el desarrollo integral de la persona, en la capacidad de conocerse a uno mismo y en crecer interiormente para afrontar los desafíos externos. Asimismo, ha apelado a los valores construidos durante estos años en la Universidad y en las familias como el principal sostén de la vida profesional y personal de los nuevos egresados.

Una ceremonia con cuatro facultades

El acto ha contado con la participación de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Comunicación y Artes, y Psicología y Educación. La ceremonia ha sido presentada por Juan Francisco Plaza, secretario general de la Universidad Loyola, e incluyó las intervenciones de Pilar Castro, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales; Julio Jiménez, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas; José Antonio Muñiz, decano de la Facultad de Comunicación y Artes; y Luis Morales, decano de la Facultad de Psicología y Educación.

Primeras promociones de CAFYD y DATA

Durante su intervención, Pilar Castro, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, puso en valor la graduación de la primera promoción del Grado en Datos y Analítica de Negocios y destacó la importancia de una formación humanista, crítica y orientada al bien común en un contexto marcado por la transformación tecnológica y la inteligencia artificial.

Por su parte, Luis Morales, decano de la Facultad de Psicología y Educación, se dirigió a los estudiantes de Psicología, del Máster Universitario en Psicología General Sanitaria y de la primera promoción del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, subrayando la vocación de servicio de unas disciplinas centradas en el desarrollo del potencial humano, el acompañamiento y la mejora de la vida de las personas.

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La graduación de Córdoba se enmarca, además, en un momento de crecimiento académico del campus, que el próximo curso incorporará el Grado en Podología y el Máster Universitario en Auditoría, ampliando su oferta formativa en áreas de alta demanda profesional.

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