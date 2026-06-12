UGT denuncia en Córdoba las cifras que se esconden tras el plan de verano de la Junta en el SAS

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos (UGT SP) de Córdoba, Mari Carmen Heredia, ha denunciado “la calamitosa gestión de la Consejería de Sanidad para resolver, un año más, el plan de verano en el SAS en nuestra provincia”. Heredia ha remarcado la necesidad de “sacar una convocatoria extraordinaria y urgente de ámbito provincial para cubrir plazas de enfermería ante la falta de profesionales en los centros sanitarios de Córdoba”. Según señala la responsable ugetista, “en el sindicato llevamos años denunciando que la plantilla del Hospital Universitario Reina Sofía es deficitaria durante todo el año, situación que se vuelve crítica cuando llega el periodo de verano”.

La secretaria de Sanidad de UGT SP Córdoba destaca como responsable de esta situación a la Consejería de Sanidad “ante la falta de previsión de la Administración autonómica, que agrava el problema debido a la inexistencia de candidatos disponibles en la bolsa única de empleo”.

Además, indica Heredia, “pese al anuncio de la convocatoria, el número de propuestas y la duración de las mismas, son insuficientes y provocan que nuestros profesionales se vayan a otras comunidades autónomas, algo que también hemos ido denunciando año tras año, sobre todo en enfermeros y TCAEs, comunidades donde les ofrecen contratos más largos, con periodos de 3 a 6 meses, mientras que aquí, como máximo, se les ofrecen 3”.

Mari Carmen Heredia denuncia que “las categorías con más dificultad y que están agotadas en bolsa son las de enfermería, TCAEs, técnicos en farmacia, auxiliares administrativos y pinches, mientras que las que se necesitan cubrir con más urgencia son enfermeras, logopedas y matronas, que ya ni en listado adicional quedan personas disponibles para contratar, situación que dificulta y puede poner en riesgo la cobertura de las vacaciones de verano de distintas categorías profesionales”.

A esta situación se sumaría, según subraya la secretaria ugetista, que “la situación se complica si la atención primaria no se refuerza por falta de médicos de familia, ya que los usuarios se verán obligados a acudir a urgencias”. Heredia destaca que “esta situación se ha convertido, año tras año, en un problema endémico, donde la Administración andaluza no es capaz de prever las verdaderas necesidades y retener a todos los profesionales que terminan cada año esperando ser contratados en nuestra provincia y no se vean, finalmente, obligados a emigrar a otras comunidades”.

Desde UGT SP Andalucía señalan dos claves para entender lo que, critican, sería “una manipulación de los datos”, ya que indican que “han aumentado el número de contratos, pero no la duración de cada uno de ellos, por lo que podrían darse contratos de uno, dos o cinco días, que contabilizasen lo mismo que contratos de 3 meses”.

Frente a esto, denuncian, “están las cifras reales, como el hecho de que en verano sólo abrirán por la tarde un 25 % de los Centros de Salud de Atención Primaria en Andalucía, ninguno en Córdoba, o que el mismo porcentaje, el 25 %, de los quirófanos van a estar cerrados, o que un 15 % de las camas hospitalarias no van a estar operativas, o que con 1.800 contratos el SAS pretende cubrir a 21.000 médicos en este periodo, con 14.000 contratos cubrir a 33.000 enfermeras, o con 10.000 contratos pretenden cubrir a 21.000 TCAEs”.