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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El futuro de los cines de verano de Córdoba, la conmoción por el accidente mortal ocurrido en la A-424 y el adiós a Paco Ruiz, figura clave del flamenco cordobés, centran algunos de los contenidos más destacados de este viernes

Proyección de una película en el cine de verano Delicias, en imagen de archivo

Proyección de una película en el cine de verano Delicias, en imagen de archivo / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La propiedad de los cines de verano de Córdoba abre nuestro boletín de este viernes. El actual dueño del Delicias, Fuenseca y Olimpia asegura que solo venderá estos recintos a quien garantice la continuidad de una actividad que forma parte del patrimonio cultural y sentimental de la ciudad. También informamos del fallecimiento de un joven de 23 años, vecino de Villanueva de Córdoba, tras un grave accidente de tráfico entre un camión y un turismo en la carretera A-424. Además, despedimos a Paco Ruiz, referente del flamenco cordobés, mecenas de numerosos artistas y fundador de la Peña Flamenca El Rincón del Cante, cuya muerte deja una profunda huella.

Además, destacamos estas otras noticias:

Cines de verano

Salud

Tribunales

Córdoba ciudad

Provincia

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