La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El futuro de los cines de verano de Córdoba, la conmoción por el accidente mortal ocurrido en la A-424 y el adiós a Paco Ruiz, figura clave del flamenco cordobés, centran algunos de los contenidos más destacados de este viernes
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La propiedad de los cines de verano de Córdoba abre nuestro boletín de este viernes. El actual dueño del Delicias, Fuenseca y Olimpia asegura que solo venderá estos recintos a quien garantice la continuidad de una actividad que forma parte del patrimonio cultural y sentimental de la ciudad. También informamos del fallecimiento de un joven de 23 años, vecino de Villanueva de Córdoba, tras un grave accidente de tráfico entre un camión y un turismo en la carretera A-424. Además, despedimos a Paco Ruiz, referente del flamenco cordobés, mecenas de numerosos artistas y fundador de la Peña Flamenca El Rincón del Cante, cuya muerte deja una profunda huella.
- El dueño del Delicias, Fuenseca y Olimpia asegura que solo los venderá a quien garantice la actividad de cines de verano
- Muere un joven de 23 años de Villanueva de Córdoba tras un grave accidente entre un camión y un coche en A-424
- OBITUARIO | Fallece Paco Ruiz, mecenas del flamenco en Córdoba y fundador de la Peña Flamenca El Rincón del Cante
Además, destacamos estas otras noticias:
Cines de verano
- El Ayuntamiento de Córdoba ofrece 300.000 euros por los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias
- PSOE y Hacemos Córdoba critican la oferta tardía del Ayuntamiento por los cines de verano y la tildan de "tomadura de pelo"
Salud
- El 70% de contratos de sustitución de médicos de atención primaria ofertados por el SAS en Córdoba se queda sin cubrir
- Más de 3.400 profesionales cubrirán las vacaciones de verano en la sanidad cordobesa, casi un 10% más que el año pasado
- Las mejores notas del MIR eligen Córdoba para formarse y eligen la especialidad más demandada y de moda en España
Tribunales
- Condenados por asesinato con alevosía los dos acusados de acabar con la vida de un vecino de Sagunto
- El accidente ferroviario de Adamuz ya se investiga como homicidio y lesiones imprudentes
Córdoba ciudad
- La parcelación de Maravillas del Aeropuerto avanza hacia los servicios básicos con la tramitación de su plan especial
- Piden licencia para construir una residencia de estudiantes en el barrio cordobés de Alcolea
- La Mezquita-Catedral acoge una exposición que se adentra en los misterios de la Sábana Santa
- El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal
Provincia
Andalucía
- Jesús Aguirre plantea un primer intento de investidura de Juanma Moreno con Vox en la primera quincena de julio
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
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- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso