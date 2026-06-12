La propiedad de los cines de verano de Córdoba abre nuestro boletín de este viernes. El actual dueño del Delicias, Fuenseca y Olimpia asegura que solo venderá estos recintos a quien garantice la continuidad de una actividad que forma parte del patrimonio cultural y sentimental de la ciudad. También informamos del fallecimiento de un joven de 23 años, vecino de Villanueva de Córdoba, tras un grave accidente de tráfico entre un camión y un turismo en la carretera A-424. Además, despedimos a Paco Ruiz, referente del flamenco cordobés, mecenas de numerosos artistas y fundador de la Peña Flamenca El Rincón del Cante, cuya muerte deja una profunda huella.

Además, destacamos estas otras noticias:

Cines de verano

Salud

Tribunales

Córdoba ciudad

Provincia

Noticias relacionadas

Andalucía