El futuro de los cines de verano vuelve a abrir nuestro boletín de este viernes, a pocos días de que comience la temporada. Te contamos en exclusiva que el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto sobre la mesa una oferta de 300.000 euros para hacerse con los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias, mientras que el propietario, Antonio Amil, asegura que tiene una oferta de compra de 850.000 euros. Todo ello en un día clave, ya que se espera que, a lo largo del día, se conozca si habrá o no proyecciones en estos espacios durante este 2026. Por otro lado, abordamos la situación de la atención primaria en la provincia, donde siete de cada diez contratos de sustitución para médicos ofertados por el SAS han quedado vacantes. Además, informamos de un nuevo contratiempo en las obras de la avenida de la Viñuela, que vuelven a retrasarse y aplazan su finalización prevista hasta el mes de julio.

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