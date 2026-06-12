La actualidad del viernes 12 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La posible adquisición municipal de tres cines de verano históricos, las dificultades para cubrir las bajas médicas en atención primaria y el nuevo retraso de las obras de la avenida de la Viñuela centran algunos de los contenidos más destacados de este viernes
El futuro de los cines de verano vuelve a abrir nuestro boletín de este viernes, a pocos días de que comience la temporada. Te contamos en exclusiva que el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto sobre la mesa una oferta de 300.000 euros para hacerse con los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias, mientras que el propietario, Antonio Amil, asegura que tiene una oferta de compra de 850.000 euros. Todo ello en un día clave, ya que se espera que, a lo largo del día, se conozca si habrá o no proyecciones en estos espacios durante este 2026. Por otro lado, abordamos la situación de la atención primaria en la provincia, donde siete de cada diez contratos de sustitución para médicos ofertados por el SAS han quedado vacantes. Además, informamos de un nuevo contratiempo en las obras de la avenida de la Viñuela, que vuelven a retrasarse y aplazan su finalización prevista hasta el mes de julio.
- El Ayuntamiento de Córdoba ofrece 300.000 euros por los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias
- El 70% de contratos de sustitución de médicos de atención primaria ofertados por el SAS en Córdoba se queda sin cubrir
- Las obras de la avenida de la Viñuela en Córdoba se retrasan de nuevo y su finalización se aplaza a julio
Además, destacamos estas otras noticias:
Cines de verano
- El dueño de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia dice tener una oferta de compra de 850.000 euros
Legislatura andaluza
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Salud
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Selectividad
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Córdoba ciudad
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Provincia
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Cultura
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Deportes
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