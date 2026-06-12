Satse Córdoba informa de que la Justicia ha reconocido a una enfermera el derecho a un permiso de conciliación

Satse Córdoba ha informado de una sentencia favorable en relación con la demanda presentada por una enfermera frente a la negativa de la Administración a reconocerle un permiso por conciliación de la vida laboral y personal.

Según ha explicado el sindicato de enfermería, la resolución judicial estima la demanda y reconoce a la profesional el derecho a disfrutar el 11 de junio de 2025 del permiso solicitado por necesidades de conciliación familiar y laboral.

Trabajo efectivo y efectos económicos

Siempre según Satse, la sentencia establece además que esa jornada debe computarse como trabajo efectivo, con todos los efectos económicos y administrativos correspondientes.

El sindicato añade que el fallo contempla también, en su caso, el abono de las retribuciones que hubieran sido detraídas por este motivo.

Satse ve un respaldo claro al derecho a conciliar

Desde la organización sindical se valora este pronunciamiento como un respaldo al derecho de los profesionales sanitarios a la conciliación y como una corrección a la actuación de la Administración, que, a juicio del sindicato, no actuó conforme a derecho en este caso.

Satse sostiene que la sentencia refuerza la obligación de atender adecuadamente las solicitudes de conciliación y de evitar interpretaciones restrictivas que perjudiquen a los trabajadores.

Un precedente para otros profesionales

El sindicato de enfermería subraya además que esta resolución puede servir de referencia para otros profesionales que se encuentren en situaciones similares, al considerar que deja claro que la Administración no puede denegar sin causa justificada permisos vinculados a la conciliación.

En este contexto, Satse recuerda que el personal de Enfermería desempeña su labor en condiciones especialmente exigentes, con turnos, noches y una elevada carga asistencial, lo que, según defiende, hace imprescindible garantizar de forma real el ejercicio de estos derechos.