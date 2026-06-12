El robot ROSA revoluciona las operaciones de rodilla y cadera en el hospital Quirónsalud Córdoba: "No sustituye al especialista, lo amplifica"

El robot ROSA, acrónico en inglés de Robotic Orthopedic Surgical Assistant (Asistente Quirúrgico Robótico Ortopédico), ha llegado para cambiar, mejorar y amplificar el trabajo quirúrgico en el hospital Quirónsalud Córdoba. Según explica el centro hospitalario privado en una nota de prensa, ROSA permite "personalizar la cirugía al máximo y mejorar la funcionalidad del paciente" en operaciones de reemplazo de rodilla y cadera. Es, además, según asegura la nota de prensa, "el único centro en la provincia que cuenta con esta innovadora técnica".

La cirugía asistida por robot permite "realizar procedimientos más exactos y adaptados a las características anatómicas de cada paciente", gracias a la integración de inteligencia artificial, navegación 3D y análisis en tiempo real durante la operación. El doctor Pablo Navarro ha explicado que esta tecnología “supone un importante avance en la cirugía protésica porque nos ayuda a lograr una colocación mucho más precisa del implante, algo fundamental para mejorar la funcionalidad de la articulación y la satisfacción del paciente”.

El sistema ROSA, una "herramienta de asistencia para el cirujano"

El sistema ROSA, desarrollado por Zimmer Biomet, actúa como una "herramienta de asistencia para el cirujano", proporciona información continua durante toda la intervención y ayudando a optimizar cada paso quirúrgico. “El robot no sustituye al especialista, sino que amplifica su capacidad de planificación y ejecución, permitiendo cirugías más predecibles y personalizadas”, ha señalado el doctor Navarro.

Fachada del hospital QuirónSalud Córdoba. / CÓRDOBA

Mayor exactitud en los cortes óseos y en la alineación de la prótesis

Entre las principales ventajas de esta técnica destacan una "mayor exactitud en los cortes óseos y en la alineación de la prótesis, una mejor adaptación a la anatomía del paciente y un potencial beneficio en la recuperación funcional tras la cirugía". Además, al tratarse de procedimientos más precisos, también se favorece la preservación de tejidos y se realiza un abordaje menos invasivo.

Una nueva forma de entender la traumatología moderna

Por su parte, el doctor Fernando Mozo, especialista también del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, ha subrayado que “la cirugía robótica representa una nueva forma de entender la traumatología moderna, en la que tecnología y experiencia médica trabajan juntas para ofrecer tratamientos cada vez más seguros, eficaces y centrados en el paciente”.

"La utilización de esta tecnología refuerza la posición del hospital Quirónsalud Córdoba como referente en innovación sanitaria y medicina de alta especialización en la provincia. El centro renovó el pasado diciembre el sello dorado de la Joint Commission International, que obtuvo por primera vez en 2022, la certificación internacional más exigente en calidad y seguridad asistencial, siendo el único hospital de la provincia de Córdoba que cuenta con esta distinción, y el primero del grupo Quirónsalud en conseguirlo en Andalucía", finaliza la nota de prensa.