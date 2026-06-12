El PSOE de Córdoba denuncia el cierre vespertino de los centros de salud y la supresión de 790 aulas públicas el próximo curso

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha reunido a la Comisión Permanente y al Grupo Parlamentario Socialista por Córdoba para coordinar la estrategia política e institucional de los próximos meses. Durante el encuentro, la dirigente acusó al Gobierno andaluz de impulsar "el deterioro, la precarización y el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos" y aseguró que el PSOE reforzará su actividad en las instituciones para exigir explicaciones y reclamar medidas en materia de sanidad y educación.

Uno de los asuntos abordados fue el Plan de Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud. Crespín mostró su preocupación porque los centros de salud de la provincia permanezcan cerrados por las tardes entre el 29 de junio y el 17 de septiembre y afirmó que esta medida obligará a concentrar la demanda asistencial en horario de mañana o en los dispositivos de urgencias. La dirigente vinculó esta situación a los problemas de cobertura de personal, las listas de espera y la falta de especialistas denunciados por sindicatos y colectivos sanitarios.

La responsable socialista también se ha referido a la convocatoria extraordinaria puesta en marcha por el SAS para contratar personal de Enfermería ante la insuficiencia de candidatos disponibles en las bolsas de empleo. "Es extremadamente grave que el propio Servicio Andaluz de Salud reconozca que no encuentra profesionales suficientes para cubrir las vacaciones", ha sostenido.

Alerta por la pérdida de aulas públicas

En materia educativa, Crespín ha alertado de que, según las organizaciones sindicales, el proceso de escolarización para el curso 2026-2027 podría conllevar la supresión de unas 36 aulas y cerca de 790 plazas escolares públicas en la provincia. Además, ha recordado que desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno andaluz se habrían eliminado alrededor de 300 unidades educativas en Córdoba, incluidos los colegios Churruca y Duque de Rivas de la barriada de Las Palmeras.

La dirigente ha señalado que las nuevas supresiones afectan principalmente a Infantil y Primaria, aunque también alcanzan a Secundaria en distintos municipios cordobeses. Asimismo, ha expresado su preocupación por la incertidumbre en torno a la continuidad del Grado Básico Específico de Cocina del IES Juan de Aréjula de Lucena -que la Junta aseguró este mismo jueves- y reclamó "garantías claras" para las familias y el alumnado.

Crespín ha anunciado finalmente que el PSOE llevará estas reivindicaciones al Parlamento andaluz, al Congreso, al Senado, a la Diputación y a los ayuntamientos donde tiene representación. Además, ha avanzado una campaña informativa por los municipios de la provincia para, según indicó, "hablar de la política buena que llega a las personas y a las empresas" y trasladar al ámbito local las medidas impulsadas por el Gobierno de España.