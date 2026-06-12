PSOE y Hacemos Córdoba critican la oferta tardía del Ayuntamiento por los cines de verano y la tildan de "tomadura de pelo"

PSOE y Hacemos Córdoba han arremetido contra la oferta que ha hecho ahora el Ayuntamiento de Córdoba al propietario de tres de los cuatro cines de verano que aún perviven en Córdoba. La administración local, según ha avanzado Diario CÓRDOBA, habría ofrecido 300.000 euros a Antonio Amil, que desde el mes de marzo tiene la propiedad de los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias, para adquirirlos. Esa fue la cifra que el empresario cordobés pagó por los tres espacios a los herederos de Martín Cañuelo, que estuvo al frente de ellos hasta su fallecimiento hace tres años. Ahora, el mismo día que el Consistorio ha hecho pública su oferta, este empresario contar con otra de 850.000 euros de un particular para comprarle los cines.

Los grupos municipales de izquierdas en el Ayuntamiento de Córdoba lamentan que el Ayuntamiento reaccione tan tarde con este asunto, que ellos llevan reclamando desde la muerte de Martín Cañuelo. Consideran que fue un error dejar pasar la primera oportunidad de que los cines pasaran a ser de titularidad municipal e igualmente que se dejase escapar de nuevo la posibilidad de ejercer el derecho de tanteo y retracto por ser bien de interés cultural, cuando pasaron de manos de los herederos de Martín Cañuelo a Amil.

Entrada del cine de verano Fuenseca. / Manuel Murillo

Críticas de Hurtado

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, no ha escatimado calificativos hacia el gobierno local por esta oferta. "No pueden ser más inútiles e incompetentes", ha dicho. El concejal socialista ha recordado que desde la muerte del anterior propietario de los cines de verano, Martín Cañuelo, en abril del 2023, el PSOE lleva pidiéndole a Bellido y su gobierno que negocien la compra del Fuenseca, Delicias y Olimpia con los herederos.

Entonces, ha recordado el edil, la cifra que pedía uno de los sobrinos del propietario cordobés era de 300.000 euros para mantenerlos abiertos y conforme al uso cultural que le había dado su tío. Entonces, lamenta Hurtado, "nunca se sentaron a negociar y nunca mostraron su interés en comprarlos". "Esta es la gente que gobierna nuestra ciudad. No necesitan calificativos. Los hechos los descubren", ha concluido diciendo Hurtado.

Están pendientes, además, unas ayudas de hasta 100.000 euros que el Ayuntamiento estudia para que los cines de verano puedan abrir esta temporada.

Hacemos Córdoba

El portavoz del grupo municipal de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, califica como "una verdadera tomadura de pelo de este gobierno del Partido Popular" la oferta de compra de los cines de verano, "una operación de maquillaje que lo que pretende es ocultar la falta de gestión, la falta de compromiso de este gobierno local con los fines de verano".

En este sentido, Hidalgo considera que la operación llega "mal y tarde" por esa falta de compromiso recuerda, también, que la administración local tuvo la ocasión de ejercer el derecho de tanteo y retracto para adquirir los cines y la dejó escapar. "Le pedimos que una vez por todas se remangue y se comprometa con este proyecto cultural tan emblemático en nuestra ciudad", ha exigido el edil.

Cine Olimpia, en una imagen de archivo. / JUAN MANUEL VACAS

Asimismo, ha recordado la moción que aprobó el Pleno de Córdoba en 2023, que fue aprobada por unanimidad, para declarar esos espacios como Bien de Interés Cultural, y ha pedido al alcalde que se centre en este tema y adquiera estos espacios para el patrimonio municipal y su uso por parte del Ayuntamiento. "De esta manera se asegurará también que esta actividad cultural no se va a perder en nuestra ciudad". "Bellido tiene que dejar de jugar al gato y al ratón con esta situación y dejar de especular con unos espacios en el casco histórico, que son de vital importancia para los vecinos y las vecinas".