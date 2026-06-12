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Inflación

Los precios moderan su subida en Córdoba, aunque el combustible se dispara aún más

El IPC de mayo refleja una subida del 2,9% en su tasa interanual, tres décimas menos que en abril, aunque la gasolina y el diésel escalan un 6,8%

Un hombre reposta en una gasolinera de Córdoba.

Un hombre reposta en una gasolinera de Córdoba. / A. J. González

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Los precios en Córdoba dieron un pequeño respiro en mayo y moderaron su subida. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la provincia se situó en el 2,9% interanual, tres décimas menos que en abril, aunque con la gasolina de nuevo como el grupo que más se encarece, que además se encarece a mayor ritmo.

Los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan una subida general de los precios del 2,9% respecto al mismo mes del año pasado y del 1,7% en lo que va de 2026. Por grupos, el transporte, donde se incluyen la gasolina y el diésel, es el que más ha subido con diferencia en los últimos doce meses, con un incremento del 6,8%, siete décimas más que el mes anterior. En el lado contrario se sitúa el grupo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que registra una caída interanual del 1,5%.

IPC desglosado

El segundo grupo que más se encarece en el último año es el de restaurantes y hoteles, con una subida del 5,2% (del 3,6% desde enero), seguido de seguros y servicios financieros, con un 4,6%, bebidas alcohólicas y tabaco, con un 3,5%, cuidado personal, protección social y otros bienes y servicios, con un 3,4%, y enseñanza, con un 3,1%.

Los precios de los alimentos subieron un 1,6% en su tasa interanual.

Los precios de los alimentos subieron un 1,6% en su tasa interanual. / CÓRDOBA

La subida es más moderada en sanidad y en actividades recreativas, deporte y cultura, que aumentan un 2,1% y un 2,0%, respectivamente. Por su parte, los alimentos y bebidas no alcohólicas contienen por ahora el impacto de la escalada general de precios y suben un 1,6% en tasa interanual y un 1,0% desde enero. Cabe recordar que en abril el incremento interanual de este grupo se situaba en el 2,5%, por lo que en mayo se aprecia una clara moderación.

Por otro lado, el menaje se encarece un 1,1% en el último año, mientras que información y comunicaciones apenas varía, con un alza del 0,2%. En cambio, vestido y calzado registra una ligera bajada del 0,3%.

En la media de Andalucía

En el contexto autonómico, Córdoba se sitúa ligeramente por debajo del IPC interanual de Andalucía, que alcanza el 3,0%, y coincide con la media andaluza en lo que va de año, con una subida acumulada del 1,7%.

Una mujer compra en un mercado de Córdoba.

Una mujer compra en un mercado de Córdoba. / Víctor Castro

La provincia andaluza donde más han subido los precios en el último año es Granada, con un 3,5%, seguida de Almería, con un 3,3%, y Málaga, con un 3,2%. En el extremo contrario se encuentra Huelva, con un 2,3%, mientras que en Cádiz y Jaén el IPC interanual se sitúa en el 2,7%.

Noticias relacionadas y más

En el ámbito nacional, Córdoba queda tres décimas por debajo de la media interanual española, situada en el 3,2%. Sin embargo, los precios han subido algo más en la provincia en lo que va de año: un 1,7%, frente al 1,6% del conjunto del país.

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