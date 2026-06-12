Más alojamientos para estudiantes en Córdoba: Urbanismo concederá licencia para una residencia en Alcolea

La comisión de licencias que la Gerencia de Urbanismo (GMU) de Córdoba celebrará la semana que viene tiene previsto dar permiso de obra para levantar una nueva residencia de estudiantes en la ciudad. La información detallada en torno al proyecto es escasa, aunque sí se conoce que está promovido por la empresa Desarrollo y Construcciones Garesc S. L. y que el diseño arquitectónico corre a cargo de José Enrique Crespo Mancebo.

La licencia consta como solicitada desde hace más de dos años, en concreto, desde enero de 2024. Según la petición que abordará Urbanismo la semana que viene, la residencia de estudiantes se pretende ubicar en la barriada periférica de Alcolea. En concreto, el edificio se levantará en la calle General Caballero Rodas, esquina con la antigua carretera N-IV. Según ha podido saber este periódico de fuentes conocedoras del proyecto, el edificio se hará sobre las bases de un armazón ya edificado, es decir, de un inmueble existente que lleva abandonado muchos años.

Imagen de archivo de una joven estudiantes en una residencia de Córdoba. / CÓRDOBA

Proyectos de residencias de estudiantes en Córdoba

El proyecto de la residencia de estudiantes de Alcolea no es el único que prevé su apertura en Córdoba en un futuro. Hay varias iniciativas, algunas más adelantadas que otras, que tienen como fin aumentar las plazas para los jóvenes que vienen a Córdoba a estudiar y que ven en la residencia el mejor modelo de alojamiento.

La nueva residencia que abrirá sus puertas más pronto será la de Campus Córdoba en la antigua facultad de Agrónomos. Se trata de un alojamiento para estudiantes cuya apertura está prevista para el próximo curso 2026-2027 y que se ubicará en la misma torre. Será una residencia estudiantil con 250 plazas.

Entrada a las instalaciones del centro privado de FP Campus Córdoba. / CÓRDOBA

Algo más retrasado, aunque con licencia de Urbanismo, está el proyecto de Be Live Residence para el parque tecnológico de Córdoba. En septiembre del año pasado, la Gerencia de Urbanismo dio luz verde a la construcción de esta residencia que viene de la mano de Be Live Residencia, un grupo inversor que gestiona más edificios de este tipo en Andalucía. La residencia de Córdoba TechPark tendrá capacidad para 400 estudiantes.

En compás de espera y sin anuncios recientes sobre cómo marchan se encuentran otros dos proyectos. Por un lado, está la nueva residencia escolar La Aduana, anunciada por la Junta de Andalucía en 2022 y que iba a construirse en el Plan Renfe. Este alojamiento iba a contar con 250 plazas tras invertir el Gobierno autonómico más de 11 millones de euros. La otra iniciativa de la que se sabe más bien poco es la promovida por un grupo holandés en el Campo de la Verdad.

En Córdoba TechPark está prevista la construcción de una residencia de estudiantes. / A. J. GONZÁLEZ

Más asuntos de la comisión de licencias

Por otro lado, Urbanismo también dará licencia de obra a la Sareb para terminar un edificio de 24 viviendas en el centro de Córdoba. En concreto, el residencial a medio hacer se encuentra en la céntrica calle Benito Pérez Galdós, en el número 8, y contará con 24 pisos, 20 plazas de garaje, 20 plazas para bicicletas y una decena de trasteros.

También se dará calificación ambiental (paso previo a la licencia) para la apertura de un hostal en el número 5 de la calle Enrique Redel y para una fábrica de recepción de almendras y aceitunas en la finca La Carnicera, en el silo de Valchillón. La comisión se completa con la concesión de licencia de obra para la construcción de tres naves industriales en el polígono industrial de Las Quemadas, en la calle Suecia.