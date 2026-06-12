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La parcelación de Maravillas del Aeropuerto avanza hacia los servicios básicos con la tramitación de su plan especial

El Ayuntamiento de Córdoba aprueba el documento inicial estratégico para dotar de servicios básicos a esta zona, un paso clave en el proceso administrativo

Parcelación de Maravillas del Aeropuerto.

Parcelación de Maravillas del Aeropuerto. / A. J. GONZÁLEZ

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba tiene previsto dar luz verde el próximo lunes al documento inicial estratégico del plan especial de adecuación ambiental y territorial de Maravillas del Aeropuerto, o lo que es lo mismo, el plan que le permitirá contar con todos los servicios básicos. Se trata de un paso administrativo importante, aunque a esta parcelación -que necesita la red de acometida para el saneamiento y el agua, mientras que las conducciones las tienen hechas- todavía le queda un largo camino por delante.

Como reconoce a este periódico la representante vecinal de Maravillas del Aeropuerto, Ángela Fernández, que los trámites sigan adelante siempre es una buena noticia, toda vez que la Oficina del Territorio (el organismo de la Gerencia de Urbanismo para llevar todo lo que tiene que ver con las parcelaciones) ha retomado el trabajo tras haberse reorganizado después de un momento de parón.

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Viviendas en la parcelación de Maravillas del Aeropuerto. / A. J. GONZÁLEZ

Los planes especiales: el artículo 175 de la ley Lista

Varias parcelaciones de la ciudad ya han emprendido el camino del 175 para conseguir los servicios básicos, tal y como ha hecho Maravillas del Aeropuerto. La misma senda recorren ya La Perla I y La Perla II, Aljarafe o Campiñuela Baja Sur. El artículo 175 viene recogido en la ley Lista, la normativa urbanística andaluza, para la formulación de que se denomina Plan Especial de Adecuación Ambiental y Territorial de Asentamientos Irregulares. A pesar de que varias parcelaciones usarán este camino, todavía ninguno se ha aprobado de forma definitiva en Córdoba.

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Los planes especiales, como básicamente cualquier cosa que tenga que ver con estas urbanizaciones, son voluntarios y deben partir de los propietarios, que, además, deben constituirse en entidad de adecuación ambiental y territorial (una entidad urbanística colaboradora). También deben tener un proyecto de distribución de cargas (reparto equitativo de los gastos), el proyecto de obras y luego deben tramitar un expediente AFO (que no legaliza pero sí permite suministros) para obtener la acometida de los servicios. En el caso de Maravillas del Aeropuerto, Urbanismo ha cifrado el coste de su plan especial en 1,8 millones de euros.

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