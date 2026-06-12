Massiel Ramírez pionera en Córdoba: la primera médica que se formará en Urgencias y Emergencias en el hospital Reina Sofía

Massiel Ramírez Mamolar es una joven médica de 30 años, de República Dominicana, que se trasladó en julio del año pasado a España para preparar el MIR y se ha convertido en una pionera en Córdoba, ya que será la primera doctora en el hospital Reina Sofía en realizar la residencia de Medicina de Urgencias y Emergencias, tras aprobar el pasado año el Ministerio de Sanidad una primera plaza de esta especialidad para Córdoba.

Massiel indica que «cuando empezó a sondear las distintas opciones de especialidades médicas para realizar, después de aprobar el MIR, valoró que Medicina de Urgencias y Emergencias «es una especialidad dinámica que me va a permitir abordar muchas patologías y problemas de salud, así como aprender habilidades que me van a permitir convertirme en la médica que aspiro a ser».

«Entonces empecé a estudiar los distintos hospitales que iban a ofrecer la especialidad a partir de este año, entre ellos el hospital Reina Sofía de Córdoba. Yo ya conocía la capital cordobesa y me gustaba mucho, por lo que fue la opción que más me agradó», indica esta joven doctora.

Massiel Ramírez, en el hospital Reina Sofía. / Lola Ruiz

Le gustaría más ejercer en el ámbito hospitalario

Massiel lleva ya toda esta semana acudiendo al Reina Sofía para recibir unas nociones formativas iniciales, que en estos primeros días son comunes para prácticamente todas las especialidades sanitarias, pero pronto empezará a recibir ya conocimientos y prácticas más específicas dentro del ámbito de la Medicina de Urgencias y Emergencias.

De momento, como está recién empezando su formación especializada no sabe aún qué le deparará el futuro, si enfocará su labor hacia el ámbito de las urgencias hospitalarias o a las emergencias sanitarias, ya que su objetivo de momento es recibir la mejor formación posible, aunque se decanta más por ejercer en un hospital. A Massiel, que recalca que en su país sí que existe desde hace años la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, siempre le ha atraído mucho la ciencia y, finalmente, decidió estudiar Medicina, que es su gran pasión.

Noticias relacionadas

Las 82 plazas de Medicina de Urgencias y Emergencias que ofertó por primera vez este año el Ministerio de Sanidad, tras décadas de demandas por parte de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), se quedaron cubiertas en solo dos semanas. Once de esas plazas corresponden a Andalucía, de la que 1 a Córdoba.