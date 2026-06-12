Investigación
El juzgado pide identificar a los mantenedores del Alvia y el Iryo para interpretar los datos de las cajas negras del accidente de Adamuz
El fabricante de los sistemas de registro señala que su trabajo se limita a facilitar la carga, visualización e identificación de señales, no a su análisis
El Juzgado de Montoro que investiga el accidente ferroviario de Adamuz ha ordenado identificar a los mantenedores de los trenes Alvia e Iryo implicados en el siniestro para que participen en el análisis de los datos obtenidos de las cajas negras de ambas unidades.
La decisión figura en una providencia dictada el 11 de junio por la jueza, después de recibir la respuesta de la empresa HaslerRail, fabricante de los sistemas de registro instalados en los trenes accidentados. La compañía ha trasladado al juzgado que su papel técnico se limita a facilitar la carga, visualización e identificación de señales, eventos y parámetros, pero no a realizar un análisis causal del accidente.
El fabricante sólo volcará los datos
Según explica HaslerRail en su escrito, el registrador jurídico permite almacenar y consultar determinados datos del tren, pero interpretar qué ocurrió exige "correlacionar múltiples señales y eventos con el funcionamiento global de cada unidad". Para ello, sostiene la empresa, "es necesario contar con quienes conocen la arquitectura completa del tren, sus subsistemas, su configuración real", así como su historial de mantenimiento y su operación.
Por este motivo, HaslerRail considera que el análisis interpretativo y el informe técnico destinado a explicar lo sucedido deben ser realizados por el fabricante o integrador y por el mantenedor de cada una de las dos unidades implicadas. No obstante, la empresa se ofrece a actuar como apoyo técnico para acceder a los registros, cargarlos, visualizarlos y explicar su funcionamiento desde la perspectiva del registrador, pero no como responsable de reconstruir la secuencia causal del siniestro.
Encontrar a los mantenedores "a la mayor brevedad" posible
Por ello, la jueza ha ordenado oficiar a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba para que, “a la mayor brevedad”, informe e identifique a los mantenedores del tren Alvia y del Iryo implicados en el accidente. El objetivo es determinar qué empresas, técnicos o trabajadores deben concurrir en unidad de acto para llevar a cabo el análisis interpretativo de los datos de los registradores jurídicos.
La providencia supone un nuevo paso en la investigación técnica del accidente ferroviario de Adamuz, centrada ahora en determinar quiénes deben intervenir en la lectura e interpretación de los datos almacenados en las cajas negras.
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