Juan Pedro, Juan José y Álvaro, mejores notas del MIR en Córdoba: "El Reina Sofía es un hospital puntero, muy competente en investigación"

El hospital Reina Sofía de Córdoba dio la semana pasada la bienvenida a los 135 nuevos especialistas internos residentes que se incorporan este año al centro para iniciar su periodo de formación sanitaria especializada. De esos 135 EIR hay 108 médicos, 16 enfermeros, 6 farmacéuticos, 4 psicólogos y un especialista en radiofísica. Los integrantes de la nueva promoción, según la especialidad, estará vinculada al hospital durante los próximos 2, 4 o 5 años.

Entre estos nuevos médicos residentes se encuentran los tres que se acaban de colegiar en el Colegio de Médicos de Córdoba y que obtuvieron la mejor nota en el MIR de 2026, una prueba a la que se presentaron más de 16.000 aspirantes en toda España. Se trata de dos doctores cordobeses y uno de Málaga.

Juan Pedro Aguilar, Juan José López y Álvaro López. / Lola Ruiz

El que mejor nota obtuvo de los tres en el MIR fue Juan Pedro Aguilar Vega, de Córdoba capital, que se quedó en la posición 169 y se va a especializar en Dermatología; seguido de Juan José López Luque, de Málaga, que obtuvo el puesto 223 y también ha elegido Dermatología, mientras que en el tercer lugar está Álvaro López García, de Córdoba capital, que alcanzó la posición 325 y se ha decantado por especializarse en Psiquiatría.

Juan Pedro Aguilar, alumno brillante del colegio de las Esclavas

Juan Pedro Aguilar fue alumno del colegio de las Esclavas, centro en el que asegura que le fueron preparando el camino para lo que descubrió que era su vocación, de forma que hizo un buen Bachillerato para poder estudiar Medicina en la Universidad de Córdoba.

Juan Pedro Aguilar estudió en el colegio de las Esclavas e hizo Medicina en Córdoba. / Lola Ruiz

Juan Pedro indica que «me gusta la parte de la medicina que implica el trato humano y he elegido Dermatología porque he conocido de cerca la enfermedad dermatológica por tema familiar y porque me llamó mucho la atención durante la rotación por las distintas especialidades, ya que tiene muchas posibilidades asistenciales». Afirma «sentirse ilusionadísimo» por poder hacer la residencia en el hospital Reina Sofía y aspira también a compaginar su formación sanitaria con la investigación.

Juan José López, un malagueño que ha optado por especializarse en Córdoba

Por su parte, Juan José López expone que decidió hacer la residencia de Dermatología en el Reina Sofía, porque quería salir «fuera de mi provincia» y el hospital Reina Sofía de Córdoba reúne que «es un hospital puntero y muy competente en investigación». Resalta que estuvo también barajando la opción de especializarse en Cardiología o en Urología, pero que tras conocer más la especialidad de Dermatología se decantó por esta materia.

Juan José López se ha trasladado desde Málaga a Córdoba para especializarse en Dermatología. / Lola Ruiz

El interés por estudiar la salud mental de Álvaro López

Psiquiatría ha sido la especialidad escogida por el tercer mejor MIR colegiado en Córdoba, Álvaro López. Este cordobés estudió en el IES Séneca y luego cursó Medicina en Córdoba. Indica que siempre le ha parecido muy necesaria la atención de la salud mental y defiende que «el estudio de la mente es algo que me apasiona». Un total de seis nuevos residentes, uno de ellos Álvaro, son los que han empezado ahora su especialización en el Reina Sofía, siendo él el único de Córdoba, y el resto proceden de puntos muy diversos, como Sevilla, Barcelona o Cuenca.

Álvaro López García ha elegido la especialidad de Psiquiatría en el hospital Reina Sofía. / Lola Ruiz

Álvaro tiene un hermano que está estudiando también Medicina, su madre es anestesista del hospital Reina Sofía y se llama Carmen García. «Aunque tenía claro que quería hacer Psiquiatría, durante la carrera me fueron atrayendo también otras especialidades, ya que la medicina tiene unos campos de estudio muy interesantes. Durante sexto curso hice una rotación en Psiquiatría, con Fernando Sarramea, y el ambiente de trabajo me pareció muy bueno», sostiene.

Gemelos de Cabra, unidos por la Dermatología

Al igual que futuros especialistas médicos de otras provincias vienen a formarse a Córdoba, otros de Córdoba se decantan por salir fuera de aquí. Ha sido el caso de los gemelos egabrenses Jesús y David Chacón Aguilera, que acaban de iniciar su formación sanitaria en Dermatología en el hospital Virgen de la Victoria de Málaga.

Los hermanos gemelos Jesús y David Chacón, durante su colegiación como médicos en Málaga. / CÓRDOBA

Ambos fueron Premio Extraordinario de Bachillerato en el IES Aguilar y Eslava y obtuvieron muy buena nota en el último examen del MIR, Jesús la posición 199 y su hermano David la 206, lo que les permitió escoger la codiciada Dermatología, especialidad a la que acceden solo los que tienen mejor puntuación en dicha prueba. La madre de ambos es también médica, en su caso de Urgencias en el hospital Infanta Margarita de Cabra y su padre, enfermero en el centro de salud de la localidad. David defiende que su hermano y él esperan salir muy bien preparados, tanto en la vertiente médica como en la quirúrgica de esta materia, que es su gran aspiración.

Acto de acogida a los residentes en el Área Sanitaria Sur. / CÓRDOBA

Bienvenida a los nuevos residentes en el Área Sur y en el Distrito Córdoba-Guadalquivir

Por su parte, en el Área Sanitaria Sur se ha despedido a los residentes que han finalizado su formación y se entregó el premio al mejor residente, que ha recaído en esta ocasión en Juan Tomás Rodríguez Carrasco, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. De forma paralela, se ha dado la bienvenida a los 17 nuevos residentes, 10 de Medicina de Familia y Comunitaria, 3 en Enfermería Familiar y Comunitaria, y una plaza cada una en Enfermería en Salud Mental, Psicología, Psiquiatría y Medicina Interna.

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Bienvenida a los nuevos residentes en el Distrito Córdoba-Guadalquivir. / CÓRDOBA

De otro lado, el Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir ha recibido también ya a los 28 nuevos EIR y MIR que inician su etapa de especialización en atención primaria