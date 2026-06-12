Javier Arenas, Benito Cantador, Javier Muñoz y Luis Miguel Bermúdez, residentes excelentes en el hospital Reina Sofía de Córdoba

Son Benito Cantador Huertos, Javier Arenas Montes, Javier Muñoz Paz y Luis Miguel Bermúdez Endrino y acaban de ser reconocidos por el hospital Reina Sofía como residentes excelentes tras concluir su formación especializada en el centro. Diario CÓRDOBA ha hablado con ellos para ver qué les depara el futuro laboral.

Benito Cantador, de 30 años, estudió Medicina en la Universidad de Córdoba y finalizará en julio la especialidad de Cirugía Torácica, habiendo sido reconocido por el hospital como residente excelente en especialidad quirúrgica «por su capacidad técnica en el quirófano y su especial esfuerzo en la adquisición de competencias y formación en Cirugía Torácica».

Foto de familia de los residentes que han terminado ahora su especialidad en el hospital Reina Sofía. / A.J. González

Benito Cantador, residente excelente de Cirugía Torácica

En 2021, este cirujano de Villanueva de Córdoba fue galardonado con el premio al Mejor MIR, que concede anualmente el Colegio de Médicos de Córdoba, por quedar en el mejor puesto en el examen MIR de ese año, que fue el 64 entre unos 14.000 aspirantes de todo el país. Señala que el periodo de residencia está siendo una experiencia «muy intensa». «Es un trabajo que requiere de mucho tiempo pero, por otro lado, muy satisfactorio porque es lo que me gusta». Sobre su futuro, reconoce que la especialidad de cirugía torácica no es la que más empleo genera, «pero parece que está en un momento dulce. Me gustaría poder quedarme en Córdoba para seguir formándome con el equipo del Reina Sofía y continuaré con el doctorado, así como en el grupo de investigación del Imibic de Trasplante pulmonar y neoplasias torácicas», expone.

Benito Cantador, en el centro, recibiendo un reconocimiento anterior. / CÓRDOBA

Luis Miguel Bermúdez, residente excelente de Enfermería

Luis Miguel Bermúdez Endrino, de 24 años y natural de Orcera (Jaén) estudió Enfermería en Córdoba y en el Reina Sofía acaba de terminar la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona), siendo merecedor del único premio al residente excelente de Enfermería «por su amplia actividad formativa, gran dedicación al paciente pediátrico y su implicación en la formación».

No es el primer reconocimiento recibido por este matrón, ya que su expediente fue el mejor del grado de Enfermería y el segundo mejor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCO. Además, recibió un premio de excelencia por su trabajo fin de grado (TFG). Sus buenos resultados académicos le han permitido obtener el único contrato de su especialidad ofertado en la reciente convocatoria existente a nivel andaluz para acceder a sustituciones y vacantes de más larga duración.

El enfermero Luis Miguel Bermúdez, junto a los paritorios del Materno en el hospital Reina Sofía. / CORDOBA

Luis Miguel ya se encuentra trabajando en un centro de salud de la Costa del Sol en Málaga y se siente «muy bien formado tras haber acabado la residencia, además de que he compaginado la especialidad con varios cursos de formación y un máster en investigación, ya que considero que es fundamental contar con una preparación lo más amplia posible». Su objetivo, de momento, es compaginar su labor de matrón en el centro de salud con impartir clases ‘on line’ en una academia para preparar a aspirantes a hacer el examen de enfermero interno residente (EIR).

Javier Arenas, residente excelente de Medicina Interna

De otro lado, para el Reina Sofía, el residente excelente en especialidades médicas ha sido este año Javier Arenas, de Medicina Interna, por «su excelente desarrollo en investigación». Javier tiene 30 años, es de Córdoba y considera que tiene un perfil «bastante investigador». Ha publicado varios resultados científicos y realizó una estancia formativa en el Reino Unido. Se encuentra ahora realizando el doctorado y recalca que «mi futuro actualmente es incierto, porque tengo solicitado un contrato de investigación, pero no se resolverá hasta dentro de unos meses». En julio acaba en el Reina Sofía su residencia de cinco años, muy centrada en la investigación, dentro del grupo del Imibic Nutrigenómica y síndrome metabólico.

Javier Arenas, cuarto por la derecha, con investigadores del grupo Nutrigenómica y síndrome metabólico del Imibic. / CÓRDOBA

Javier Muñoz, residente excelente de Medicina Física y Rehabilitación

En cuarto lugar, Javier Muñoz, cordobés de 31 años, empezó Medicina en Murcia y luego acabó en la UCO. Ha sido distinguido como residente excelente en especialidades transversales por su "destacada actividad investigadora y gran compromiso docente".

Tras acabar su formación especializada, ha logrado quedarse en el Reina Sofía con un contrato temporal, a la vez que ha recibido alguna oferta de la sanidad privada que tiene que valorar. Sigue a su vez con su labor investigadora, pues está realizando su tesis doctoral sobre técnicas intervencionistas en miembro superior. De hecho, considera que el premio del Reina Sofía ha tenido en cuenta su faceta investigadora, un ámbito menos desarrollado en su especialidad y que le parece «muy necesario».