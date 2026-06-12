El IES Maimónides revalida su dominio en la Gymkhana Matemática de Córdoba con su tercer triunfo en dos años

El equipo Neo2problemáticos, del IES Maimónides, se ha proclamado vencedor de la clasificación general de la 29ª Gymkhana Matemática de Córdoba, una cita educativa que reunió a 806 alumnos de 41 centros de la capital y la provincia. La entrega de premios se celebró el pasado 4 de junio en el Real Jardín Botánico de Córdoba, poniendo el broche final a una edición marcada por la elevada participación y el nivel de los equipos concursantes.

El grupo ganador, formado por Sergio Atienza Ávila, Fernando de Olmedo Ruiz, Mario Arellano Loureda y Eduardo Prieto Prieto, suma así un nuevo éxito a una trayectoria destacada dentro de esta competición. Tres de sus integrantes encadenan ya tres triunfos en las dos categorías de la prueba, tras imponerse en 2024 cuando cursaban 4º de ESO y repetir victoria en las dos últimas ediciones de la categoría general.

En la clasificación absoluta, el segundo puesto fue para el equipo Ibéricos, del IES Medina Azahara, integrado por Luis Córdoba Ortiz, Diego Soldevilla Bazo, César del Pino García y Malena Goyano Galán. Completó el podio el equipo Los desquiciados, del IES López Neyra, formado por David Araúzo Luque, Antonio González Molina, Juan Barrios Doñas y Alberto Fustegueras Rincón.

Ganadores de la clasificación de la ESO. / CÓRDOBA

Por su parte, en la categoría de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se impuso el equipo Imposible, del IES Luis de Góngora, integrado por Pablo Martínez Blanco, Diego Alcaraz García-Patrón, Rafael Aguilera Ortiz y Víctor Benito García. El segundo puesto correspondió a Trasspitagorismos, del IES Trassierra, mientras que el tercer lugar fue para Alpha Team, del Colegio Virgen del Carmen.

La organización también reconoció al mejor equipo de la provincia, una distinción creada para compensar la dificultad añadida que supone participar desde municipios alejados de la capital. El galardón recayó en Los del 4º cuadrante, del IES Santos Isasa de Montoro, formado por Pedro Notario Moreno, Daniel Molina Moreno, Eloy Guerrero Gómez y David Alamillo Ruiz.

Más de 800 estudiantes y 122 profesores implicados

La prueba se celebró el pasado 16 de abril por distintos enclaves del casco histórico de Córdoba y contó con la participación de 806 estudiantes procedentes de 41 centros educativos. En la preparación de la actividad colaboraron 122 docentes de Matemáticas, pertenecientes a 33 centros públicos y ocho concertados.

Durante el acto también se entregó el premio del concurso de carteles a María Teresa Moreno Espejo, alumna del IES El Sauce de La Carlota, autora de la imagen anunciadora de esta edición.

Alumnado participante en la 29ª edición. / CORDOBA

Los equipos vencedores recibieron además un trofeo diseñado por la Escuela de Arte Dionisio Ortiz, una pieza inspirada en una celosía califal conservada en el Museo Arqueológico de Córdoba y realizada este año en homenaje al noveno centenario del nacimiento de Averroes.

Los premios quedaron repartidos entre 16 centros educativos, un dato que refleja la competitividad de una actividad que organizan la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y el Centro del Profesorado, con la colaboración de distintas instituciones públicas y entidades privadas.

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Próxima edición

Concluida la vigésimo novena edición, la organización ya trabaja en la preparación de la 30ª Gymkhana Matemática por Córdoba, una de las actividades de divulgación científica y educativa con mayor tradición en la provincia.