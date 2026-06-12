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Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada.

Concierto de la Royal Film Concert Orchestra

Concierto de la Royal Film Concert Orchestra / Córdoba

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Festival de bandas

Concierto de la Royal Film Concert Orchestra

Concierto homenaje a los tres genios del cine Ennio Morricone, Hans Zimmer y John Williams con la interpretación de las bandas sonoras más famosas a cargo de la Royal Film Concert Orchestra.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.

Avda. Menéndez Pidal, 1.

21.00 horas.

Cultura en red

Actuación de Fantouche y Jaloque

Dentro de la Semana Cultural Parque Fidiana, actuará en directo, en la plaza de las Artes, el grupo cordobés Fantouche con una propuesta que combina el jazz, swing y manouche; por otro lado, en el marco de la Semana Cultural de Valdeolleros, la banda Jaloque ofrecerá un concierto repleto de versiones y tributos a grandes grupos.

CÓRDOBA. Plaza de las Artes y plaza de Valdeolleros

21.30 horas.

Concierto Sentidos

Cepeda en directo

El artista gallego regresa con su proyecto discográfico Llámanos Luis, un álbum compuesto por diez canciones que exploran su gran versatilidad emocional.

CÓRDOBA. Palacio de Viana.

Plaza de don Gome, 2.

22.00 horas.

Gala Fest

Recital a cargo de L’Apothéose Ensemble

En la tercera gala del programa de conciertos de la Fundación Gala, L’Apothéose Ensemble intepretará los Cuartetos de Telemann.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

20.30 horas.

Presentación del libro

‘Y el sol que quedó dormido sobre el Adriático’

Se presenta el libro Y_el sol que quedó dormido sobre el Adriático, de África Mesa, publicado por la editorial Calla Canalla.

CÓRDOBA. Librería Luque.

Fray Luis de Granada, 11.

19.00 horas.

Inauguración exposición

‘Ciudad de quién’

Se inaugura la muestra Ciudad de quién, que pretende ser una reflexión abierta sobre la ciudad de Córdoba pero también sobre el papel como institución del C3A, en la que será la celebración de su 10º aniversario. CÓRDOBA. C3A.

Noticias relacionadas

Carmen Olmedo Checa, s/n.

19.00 horas.

Música

Concierto de Billy Suneo

Billy Suneo vuelve a tocar en Córdoba después de varios meses de transformación artística ycrecimiento. El proyecto musical anteriormente conocido como Kike Aranzana vuelve tras una gira de presentación que ha servido para confirmar la aparición de una propuesta singular y única.

CÓRDOBA. Sala Impala2.

Chinales, 64.

21.00 horas.

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Qué hacer hoy en Córdoba, viernes 12 de junio de 2026

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