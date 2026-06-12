La guerra de Irán pone contra las cuerdas a la construcción en Córdoba: las empresas piden revisar los precios al alza

La guerra de Irán está provocando que las empresas de la construcción estén con el agua al cuello, especialmente aquellas que ejecutan obra pública. Es una situación que se da a nivel nacional y de la cual no se libra la provincia de Córdoba. Lo confirma a este periódico la presidenta de la patronal de la construcción Construcor, María Dolores Jiménez, que aboga por una actualización de los precios firmados para que ejecutar los trabajos por parte de estas empresas sea mínimamente viable.

La situación geopolítica internacional, alerta Jiménez, "está afectando, y mucho". La presidenta de Construcor detalla que el problema se centra, sobre todo, en aquellas obras adjudicadas antes de que se iniciara la escalada bélica, pero también está ocurriendo con trabajos encargados cuando el conflicto ya estaba activo.

Imagen de archivo de labores de asfaltado de una calle de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Así afecta la subida de los carburantes a todo el sector de la construcción

La presidenta de Construcor detalla que la subida de precios está afectando, sobre todo, al asfalto, tanto que hay obras de aglomerados que ahora mismo ni se pueden llevar a cabo. Sin embargo, la base está en la inflación de los carburantes, en la subida del petróleo. "Toda la obra en general, el transporte o la maquinaria, todo se ve afectado, desde que tienes que llenar el depósito de un camión hasta los derivados del cemento, como el hormigón", alerta Jiménez.

La revisión de precios puede ser la solución

Tal y como ya reclamara la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), lo que pone sobre la mesa la patronal cordobesa de la construcción es revisar los precios y actualizarlos al alza mientras se ejecuta la obra. Jiménez entiende que dicha revisión tiene que hacerse para cualquier obra, sea cual sea la cuantía y sea cual sea el plazo de ejecución. Las consecuencias, avisan desde el sector, pueden ser terribles. En el caso de que una empresa consiga mantener plazos y precios iniciales acordados lo que estará haciendo es trabajar a pérdidas, y como en la mayoría de los casos esto no será posible, lo que vendrá será una parálisis o como mínimo una lentitud palpable en la ejecución de estas obras.

Obras de la nueva comisaría de la Policía Nacional de Córdoba. / MANUEL MURILLO

Jiménez detalla también que cuando se dan situaciones de este calibre las empresas más afectadas son las micro y las pymes "porque trabajan con márgenes muy ajustados y contratos cerrados" y sin un margen de maniobra como el que pueden manejar las grandes compañías. A su vez, estas empresas asumen trabajos más pequeños y de rápida ejecución que carecen, añade la presidenta de Construcor, "de mecanismos eficaces de revisión de precios que les permitan absorber estas subidas".

Más medidas que plantea la construcción para hacer frente a la crisis

Lo que pide la construcción, principalmente, es implantar mecanismos ágiles y automáticos de revisión de precios "cuando se produzcan incrementos extraordinarios de costes", aunque las demandas no se quedan ahí. Como detalla Jiménez, también se aboga por "permitir el reequilibrio económico de los contratos afectados por circunstancias excepcionales ajenas al contratista" o "actualizar los presupuestos de licitación conforme a los costes reales del mercado".

Obras de la ronda Norte de Córdoba. / MANUEL MURILLO

En el listado de demandas de la patronal también se recoge reducir los plazos administrativos para evitar desfases entre la adjudicación y el inicio de las obras, incorporar índices de referencia vinculados a la evolución de los costes energéticos, del transporte y de los materiales de construcción y establecer medidas específicas de protección para microempresas y pymes.