Galea Vetus denuncia que el Ayuntamiento retira fondos de San Agustín para destinarlos a El Arcángel

La Asociación Vecinal (AA.VV.) Galea Vetus ha denunciado que el Ayuntamiento de Córdoba prevé eliminar la partida destinada a la rehabilitación del edificio situado en plaza de San Agustín número 5 para redirigir esos fondos a la reparación de la fachada del estadio municipal El Arcángel.

Según sostiene el colectivo vecinal, esta modificación presupuestaria evidencia una política de prioridades “profundamente equivocada”, al entender que se retira inversión del casco histórico para financiar una actuación que considera vinculada a la imagen del estadio.

Críticas por el cambio de prioridades

La asociación considera inaceptable que desaparezca del presupuesto municipal una actuación que, según recuerda, había sido planteada como estratégica para la recuperación de un inmueble emblemático del barrio de San Agustín, mientras se destinan recursos a instalaciones deportivas.

La presidenta de Galea Vetus, Pilar García, sostiene que no se puede defender la protección del patrimonio y, al mismo tiempo, vaciar de contenido las inversiones en los barrios históricos, y afirma que San Agustín vuelve a quedar relegado.

Un inmueble pendiente desde hace casi dos décadas

La asociación recuerda que el inmueble de plaza de San Agustín nº 5 lleva cerca de 20 años pendiente de una intervención que permita su recuperación e integración en la revitalización del entorno, tras haber sido obtenido por expropiación por el Ayuntamiento en la etapa del entonces alcalde Andrés Ocaña.

Según Galea Vetus, la rehabilitación del edificio se había presentado como una actuación clave para mejorar la plaza, reforzar la actividad del barrio y conservar el patrimonio urbano del casco histórico.

Sin embargo, denuncia que la modificación presupuestaria deja ahora esa actuación sin financiación y sin calendario de ejecución.

“Dinero para el estadio, abandono para el patrimonio”

La asociación subraya que no cuestiona el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales, pero sí que se financie, a su juicio, “a costa de sacrificar proyectos esenciales para los barrios históricos”.

En este sentido, lamenta que mientras se anuncian inversiones para la fachada de El Arcángel, los vecinos de San Agustín sigan viendo cómo se aplazan actuaciones que consideran necesarias para conservar y dignificar su entorno urbano.

Galea Vetus añade además que el Casco Histórico no puede seguir siendo tratado como “un decorado turístico” sin inversiones reales para quienes viven en él, y vincula esta situación a los problemas crecientes de acceso a la vivienda por la turistificación.

Exigencias al gobierno municipal

Ante esta situación, la asociación reclama la retirada de la modificación presupuestaria que elimina la partida para el edificio de plaza de San Agustín nº 5, el mantenimiento íntegro de la financiación prevista para su rehabilitación, la presentación inmediata de un calendario de ejecución y un compromiso político claro con la recuperación del Casco Histórico y de los barrios tradicionales de Córdoba.

Concentración el 17 de junio

Galea Vetus ha hecho un llamamiento a vecinos, colectivos patrimonialistas y grupos políticos para que exijan transparencia y un cambio de prioridades en la política municipal.

Con ese objetivo, ha convocado una concentración de protesta ante la casa de Plaza de San Agustín nº 5 para el próximo miércoles 17 de junio a las 21.00 horas, con la intención de reclamar la retirada inmediata de la propuesta del gobierno municipal.