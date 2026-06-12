Los fallecidos en Córdoba el viernes 12 de junio

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 13 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Gabriel Perez Reina

La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Maria Elena Fernández Cordobés

La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafaela Cruz Alonso

Noticias relacionadas

La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.