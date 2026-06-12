Obituario
Los fallecidos en Córdoba el viernes 12 de junio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 13 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Gabriel Perez Reina
La inhumación está prevista a las 12.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Maria Elena Fernández Cordobés
La inhumación está prevista a las 19.15 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafaela Cruz Alonso
La inhumación está prevista a las 12.30 horas en el cementerio de La Fuensanta.
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