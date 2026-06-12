El dueño del Delicias, Fuenseca y Olimpia asegura que solo los venderá a quien garantice la actividad de cines de verano en Córdoba

El culebrón de los cines de verano continúa. Este viernes, el propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia ha informado a los medios sobre la situación después de la reunión mantenida con el Ayuntamiento de Córdoba asegurando que tiene dos ofertas de compra, una de 800.000 euros y otra de 850.000 euros de una empresa de cine y otra empresa de exportaciones, respectivamente. Amil ha asegurado que solo venderá los espacios a quien asegure por escrito que al menos durante una serie de años se mantendrá la actividad de proyecciones durante el verano. "Siempre hemos dicho lo mismo, nosotros no se lo vamos a vender nunca a un fondo buitre que cierre estos espacios y haya un cambio de uso, eso no lo queremos para estos espacios", ha asegurado.

Respecto a la oferta municipal de adquirir los espacios por 300.000 euros, Amil ha declarado que le parece "extraño que el Ayuntamiento haga ahora una oferta cuando no hizo uso del derecho de tanteo en marzo, cuando se le ofreció la posibilidad y declinó la compra". Además, ha criticado que la intención del Consistorio no sea mantener los cines de verano sino dar prioridad a las actividades deportivas. "El Ayuntamiento no está apostando por el cine sino por un lavado de imagen intentando comprar los cines para un uso deportivo", ha afirmado, "no entendemos que hayan dicho en el Pleno que no podían hacer uso del derecho de tanteo cuando sí podían".

Antonio Amil, en la rueda de prensa ofrecida este viernes en el cine Fuenseca. / CÓRDOBA

Oferta del Ayuntamiento

En cuanto a la cantidad ofertada por el Consistorio, ha insistido en que no pueden vender los cines por 300.000 euros después de la inversión realizada, tanto en alquileres como en reformas y mantenimiento de los espacios, hasta un total de casi 800.000 euros. En esta coyuntura, afirma que "incluso si el Ayuntamiento bajara un poco de la oferta que tenemos ahora y se queda, con la seguridad de que los cines no sean solo una actividad esporádica y que no se especule con ellos, los venderíamos por 800.000 euros los tres cines, que es la oferta mínima".

También ha confirmado su intención de ofrecer el derecho de tanteo al Ayuntamiento, pero no estarían dispuestos a vender por menos de esa cantidad "siempre que se los quede con el compromiso de dar continuidad a los cines de verano", ha apostillado. El Ayuntamiento de Córdoba tiene derecho de tanteo y retracto hasta el próximo mes de octubre, fecha en la que cumple el contrato de arrendamiento de los espacios y, salvo que el contrato se renueve, dejaría de ser inquilino.

Foto de archivo del inicio de la temporada de cines de verano. / Manuel Murillo

Los cines Delicias y Fuenseca están alquilados al Ayuntamiento durante todo el año, a excepción de los meses de verano, en los que se ocupan con el cine, por un total de 10.500 euros, y puede realizar las actividades que considere. Según Amil, "es un alquiler cicatero, ya que nosotros asumimos todos los gastos de mantenimiento, luz, agua y contratos del personal encargado de las tareas". El contrato publicitario durante las proyecciones, por un importe de 15.000 euros, se ha anulado de cara a este verano mientras la convocatoria de subvenciones anunciadas por un total de unos 100.000 euros sigue pendiente. En caso de que saliera, si los cines se alquilan al Coliseo, será el gestor quien pueda solicitar las subvenciones para el desarrollo de la actividad durante esta temporada.

José María Casado, encargado de la gestión del cine Coliseo San Andrés ha confirmado que está en negociaciones para alquilar ambos cines. "La gran incógnita son las ayudas prometidas por el Ayuntamiento, que ha tenido todo el invierno para sacarlas y que tampoco las presentó en el último Pleno", ha recordado, "no sabemos si habrá reparos de algún tipo, pero no salen y eso nos tiene en vilo, ya que de ellas depende la viabilidad de los cines".

Cambio de uso

Por otro lado, Amil ha informado de que en mayo se presentó una solicitud formal a Urbanismo para solicitar un cambio en el Plan Especial de Protección del Casco Histórico que permita sacar adelante el proyecto de aparcamiento subterráneo en los cines, que inicialmente se rechazó porque no era viable al no contemplarse este uso en la ficha técnica de estos recintos. "Es una solución viable con la que muchos vecinos están de acuerdo y que permitiría no solo dar respuesta a la necesidad de parking en el casco histórico, dando preferencia a los residentes, sino mantener los cines de verano arriba y en invierno, realizar otro tipo de actividades culturales". De momento, mientras mantiene abierta la negociación de venta, sigue a la espera de la respuesta de los técnicos.

Tal y como ha informado Diario CÓRDOBA, para la temporada que empieza ahora, está sobre la mesa el alquiler de los cines Delicias y Fuenseca al gestor del cine Coliseo de San Andrés, que estaría dispuesto a hacerse cargo de los tres durante este verano, en el que Amil y su familia no podrán asumir esta tarea por cuestiones personales.