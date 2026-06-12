El dueño de los cines de verano Delicias, Fuenseca y Olimpia asegura tener una oferta de compra de 850.000 euros previa a la del Ayuntamiento

El propietario de los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia, Antonio Amil, ha asegurado que tiene una oferta previa a la del Ayuntamiento de 850.000 euros por la compra de los tres cines, de parte de una empresa de Madrid. Amil ofrecerá al Ayuntamiento de Córdoba el derecho de tanteo que le asiste como único inquilino actual de los cines, si bien advierte que no los venderá por los 300.000 euros que se le han ofrecido en una reunión mantenida el jueves.

El empresario es consciente de que el Ayuntamiento "quiere comprar los cines por la misma cifra que aparece en las escrituras de compraventa al anterior propietario, el sobrino de Martín Cañuelo, que se hicieron públicas recientemente". Amil afirma que esa cifra no refleja todo el dinero abonado "en concepto de alquiler durante los últimos tres años ni las reformas acometidas en estos espacios". Según las cuentas de la empresa, desde que se hicieron cargo de los cines, han gastado casi 800.000 euros, incluidos los 300.000 euros de la compra.

Cine de verano Coliseo San Andrés, en Córdoba. / AJ González

De momento, lo que está claro es que la venta de los cines, de producirse, no se llevará a cabo hasta después del verano, ya que primero está previsto ofrecer de forma oficial al Ayuntamiento de Córdoba el derecho de tanteo, si bien Amil asegura que no rebajará sus expectativas. "La oferta que nos está haciendo el Ayuntamiento es una forma de reírse de nosotros", sentencia, "quieren quedar bien ante la opinión pública diciendo que se han ofrecido a comprarlos y que parezca que nosotros estamos especulando cuando es todo lo contrario".

Negociaciones con el Coliseo San Andrés

De cara a la temporada estival de este año, Amil ha informado de que está en negociaciones con el propietario y gestor del cine Coliseo San Andrés para valorar la posibilidad de que estos alquilen los cines Delicias y Fuenseca, que se encuentran en condiciones aptas para las proyecciones, a diferencia del cine Olimpia. De momento, no se ha cerrado el acuerdo, pero parece que hay interés en ambas partes. De hecho, el gestor del cine Coliseo San Andrés ha confirmado que está trabajando ya para su apertura.