Detenido por un robo en una vivienda del centro de Córdoba mientras el propietario dormía en el salón

La Policía Nacional ha detenido en Córdoba al presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda de la zona centro en la que residía un hombre de avanzada edad con deterioro cognitivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de junio, cuando la hija de la víctima, que ejerce como cuidadora de su padre, observó a través de la aplicación de videovigilancia instalada en el domicilio que había un hombre desconocido en el interior de la vivienda. Según la información policial, el intruso aprovechó que el anciano dormía en un sillón del salón para sustraer distintos objetos, sin que este llegara a percatarse de lo sucedido.

Las cámaras fueron clave

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Nacional solicitaron y analizaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad instaladas en la casa, en las que se podía ver con claridad al individuo desplazándose por el interior del inmueble.

A partir de esas grabaciones, los investigadores lograron identificar al presunto autor, que contaba además con antecedentes por delitos contra el patrimonio de características similares.

Puesto a disposición judicial

Una vez identificado, la Policía Nacional desplegó un dispositivo para localizarlo, que culminó con su detención como presunto responsable de un delito de robo con fuerza en domicilio. El arrestado ha sido puesto ya a disposición de la autoridad judicial.