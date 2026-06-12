"Esto no es calor, esto es otra cosa": eres de Córdoba si has dicho alguna de estas frases en verano

Hay muchas cosas que unen los cordobeses y que conforman una memoria sentimental colectiva. De los Patios a la Mezquita, de la Feria a los peroles, del salmorejo al flamenquín, y, cómo no, el calor. Ese calor que cada junio empieza a apretar antes incluso de que llegue oficialmente el verano y que convierte cualquier conversación cotidiana en un intercambio de frases que, fuera de Córdoba, resultan incomprensibles. Un calor que hace que cuando hablan de temperaturas extremas en otros puntos de la Península, los cordobeses esbocen una sonrisa y piensen: ¿eso es calor? Esas máximas que no bajan de los 30 grados aunque el calendario ya marque mediados de octubre y que asustan alcanzando los 46º en plena canícula.

Porque en Córdoba, el calor no es solo una temperatura. Es una forma de vida, una seña de identidad, un tema de conversación permanente, que se vive como una experiencia colectiva y que también tiene un idioma propio.

Un hombre se refresca en los chorros de agua de la plaza de Las Tendillas en Córdoba / CÓRDOBA

Las frases sobre el calor en Córdoba

Estas son algunas de las frases que cualquier cordobés ha pronunciado, escuchado o pensado alguna vez a partir del mes de junio y durante todo el verano.

"Todavía no ha llegado lo gordo"

La frase más temida del calendario. Da igual que el termómetro marque ya 40 grados. Siempre aparece alguien dispuesto a recordar que lo peor está por venir.

Abanicos en Córdoba / A.J.González

"Hasta hace fresquito"

Se utiliza cuando la temperatura baja de 40 grados. Porque en Córdoba, los 37º que en otros puntos de la Península son un suplicio, se considera una tregua térmica.

"A las tres no salgas"

Consejo que pasa de generación en generación. La hora de la siesta no es una costumbre en Córdoba, es una cuestión de supervivencia. Aquí se hiberna en verano durante toda la tarde y uno se asoma a la calle a la caída del sol.

Los turistas de protegen con sombrillas del calor por el Puente Romano de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

"Ya estamos encerrados hasta septiembre"

Expresión que resume la resignación colectiva cuando llegan los primeros avisos por altas temperaturas. La vida social cambia de horario y las persianas se bajan en pleno día.

"El coche parece un horno"

Una frase universal que adquiere una dimensión especial en Córdoba, especialmente cuando el vehículo ha pasado toda la mañana aparcado al sol.

"Voy de sombra en sombra"

No es una estrategia, es una filosofía de vida en Córdoba. Los cordobeses desarrollan desde pequeños una capacidad casi científica para localizar cada centímetro de sombra disponible.

"¿Tú has visto el aire que hace hoy?"

Porque en Córdoba existe una categoría especial del calor, que es cuando el viento deja de refrescar y parece salir directamente de un secador gigante.

"Esta noche no se puede dormir"

Frase recurrente entre junio y septiembre. Suele ir acompañada de conversaciones sobre ventiladores, aparatos de aire acondicionado y métodos caseros para sobrevivir.

Un termómetro marca la temperatura de las calurosas noches cordobesas. / A.J. GONZALEZ

"Esto antes no pasaba"

La frase nostálgica por excelencia. Aparece cada verano y suele dar pie a largos debates sobre el cambio climático y los veranos de hace décadas.

"Vamos al centro cuando caiga el sol"

Porque en Córdoba existe un horario de invierno y otro de supervivencia veraniega. Muchas actividades simplemente se desplazan varias horas más tarde, y el ocio –al margen de las piscinas- se vive de noche.

"¿Cuántos grados marca tu coche?"

La pregunta que sustituye a cualquier otra conversación. Durante junio, julio y agosto los termómetros de los vehículos se convierten en protagonistas de las conversaciones y de las fotos en redes sociales

"Ni en Sevilla hace este calor"

Afirmación científicamente discutible pero emocionalmente irrefutable para muchos cordobeses.

"La calle está vacía"

Y efectivamente lo está. Durante ciertas horas del día, algunas zonas de la ciudad parecen detenidas en el tiempo.

Un motorista en la avenida de Vallellano, durante una ola de calor. / Víctor Castro

"Vamos donde tengan aire"

La nueva brújula de los meses de calor. Y es que la ubicación importa menos que la potencia del climatizador.

"Bueno, por lo menos es calor seco"

La frase que demuestra que el cordobés busca siempre algún argumento para reconciliarse con el verano, aunque sea mínimamente.