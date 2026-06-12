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Igualdad

Córdoba celebra este sábado su marcha del Orgullo: horario, recorrido y detalles de la cita

La capital cordobesa adelanta su reivindicación del colectivo LGTBIQ+ al 13 de junio para evitar coincidir con otras capitales

Asistentes a la marcha del Orgullo de Córdoba del año 2025.

Asistentes a la marcha del Orgullo de Córdoba del año 2025. / A. J. González

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Tras un mes de mayo festivo, Córdoba afronta junio con la reivindicación del Orgullo LGTBIQ+ por bandera. Son fechas de celebrar los logros que ha conseguido el colectivo a lo largo de la historia y también de denunciar las desigualdades que tienen que afrontar todavía. Durante el mes, el Ayuntamiento lleva a cabo el programa Córdoba siempre orgullosa que incluye actividades con el foco puesto en la igualdad con una marcha como acto principal.

En esa línea, Córdoba ha querido desmarcarse de otros territorios y adelantar su marcha del Orgullo a este sábado, 13 de junio. El objetivo es que la cita no coincida con las marchas de otras capitales andaluzas. Se trata de una marcha de cinco kilómetros organizada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Córdoba y la Mesa de la Diversidad de Córdoba.

Marcha del Orgullo en Córdoba, el año pasado.

Marcha del Orgullo en Córdoba, el año pasado. / A. J. González.

El recorrido completo

La marcha partirá del Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba y pasará por los siguientes puntos, antes de culmiar en el Vial Norte, donde habrá actuaciones y se leerrá un manifiesto.

  • Cristo de los Faroles
  • Calle Cruz Conde
  • Plaza de las Tendillas
  • Puerta de Gallegos
  • Ronda de los Tejares
  • Avenida del Gran Capitán
  • Avenida de América

Actividades complementarias

El programa Córdoba siempre orgullosa incluye, asimismo, ciclos de talleres, cine, exposiciones y diversas actividades. Con el lema Love is love (amor es amor), la programación abarca un ciclo de talleres titulado Construyendo en diversidad: respeto, derechos e igualdad, que corre a cargo de los IES de Educación Secundaria Puente de Alcolea, Fidiana, Rafael de la Hoz, Galileo Galilei, Maimónides, Villarrubia, Averroes, Zoco, San Álvaro, Casiana Muñoz Tuñón e Ángel de Saavedra.

Entre las novedades del ciclo para este año destacan la celebración de una carrera de 5 km el día previo a la marcha (viernes 12) y una actividad de senderismo con excursión a Monachil (Granada) el domingo 21 de junio.

Noticias relacionadas y más

Una marcha alternativa

Además de esta marcha oficial, la plataforma Córdoba por la Diversidad ha convocado para el próximo 28 de junio una marcha coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo Lgtbiqa+. La movilización, que partirá a las 20.00 desde la puerta del Ayuntamiento y concluirá en Rey Heredia.

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