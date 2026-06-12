Córdoba acogerá el próximo martes las jornadas 'La acción local inmediata ante las desapariciones de personas'

El delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano, y el presidente de la Asociación de Familias y Amigos de Personas Desaparecidas (Afadecor), Isidro Molina, padre de Paco Molina, desaparecido en la capital con 16 años el 2 de julio de 2015, han informado este viernes que la ciudad acogerá las jornadas La acción local inmediata ante las desapariciones de personas, que se celebrarán el día 16 de este mes en la Sala Vimcorsa.

En una rueda de prensa, el concejal ha justificado el apoyo de su delegación a esta cita al representar a personas con avanzada edad, con demencia senil o con algún grado de autismo, que ante su perfil pueden ser "objeto de una desaparición en un momento dado".

Al respecto, ha comentado que el objetivo es "poner encima de la mesa todas las herramientas que tienen todas las administraciones en el ámbito local para que en un momento dado se activen rapidísimo y el episodio de desaparición sea lo más breve posible".

Isidro Molina y Bernardo Jordano, en la presentación de las jornadas. / CÓRDOBA

En concreto, se darán cita distintas administraciones y equipos que se activan a la hora de buscar a una persona desaparecida y "cada uno explicará qué es lo que puede hacer en ese momento", ha valorado el delegado, citando el ejemplo de la desaparición reciente de una mujer que tras haber cogido un autobús de Aucorsa apareció en 48 horas en el entorno de Los Morales al colaborar desde la empresa con grabaciones de cámaras y personal.

Además, habrá representantes del Centro Nacional de Desaparecidos, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, el periodista y presidente de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSD Global, Paco Lobatón, familias de desaparecidos y representantes de Afadecor, así como personal de Aucorsa, de los taxis y Sadeco, "porque están siempre dando vueltas", ha apuntado Jordano.

Colaboración con Aucorsa, taxistas y Sadeco

Por su parte, Isidro Molina ha declarado que "las necesidades que las familias tienen cuando desaparece una persona no pueden esperar tanto tiempo", de ahí que se les ocurriera "la idea de que todas las empresas municipales, como Aucorsa, Sadeco y los taxistas, que aunque son una asociación independiente, pero son gente muy solidaria, son miles de ojos que están en la calle, conocen los barrios y conocen precisamente cuando hay una anomalía en una plaza o en una parada de autobús", ha explicado.

Ante ello, ha defendido "aprovechar esos ojos para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan hacer uso de ellos" de cara a "ayudar a encontrar a una persona", de manera que "con esto, si se le quita el sufrimiento a una sola familia, merece la pena", para que "ninguna familia de Córdoba pase por lo que mi mujer y yo estamos pasando", ha expresado.

Situación de Paco Molina

En relación al caso de su hijo, ha comentado que "muchas de las pistas que han ido llegando no han dado resultados", si bien "hay algunas líneas que aún se mantienen abiertas y cuando llegue cualquier tipo de información la Policía sigue investigando", ha valorado Isidro Molina, quien ha transmitido que "mientras no haya evidencia de muerte, hay esperanza de vida".