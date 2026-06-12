Condenados por asesinato con alevosía los dos acusados de acabar con la vida de un vecino del cordobés barrio de Sagunto

El tribunal del jurado ha declarado culpables a los dos principales acusados del crimen de Sagunto de un delito de asesinato con alevosía por la muerte de Rafael, ocurrida en abril de 2023 en una vivienda de este barrio de Córdoba. Además, R. F. L. ha sido considerado culpable de un delito de hurto, mientras que J. G. B. lo ha sido de hurto y robo con fuerza. La mujer acusada en la causa ha sido declarada culpable como cómplice del asesinato.

La magistrada-presidenta de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba deberá fijar ahora las penas en sentencia. Tras el veredicto, la Fiscalía ha solicitado 20 años de prisión para R. F. L. por asesinato, además de una multa de 12 euros diarios durante tres meses por el hurto. Para J. G. B. pide 23 años de cárcel, al sumar al asesinato el delito de robo con fuerza, así como la misma multa. En el caso de la mujer, el Ministerio Público reclama diez años de prisión como cómplice del asesinato y la citada multa.

Las defensas han solicitado la pena mínima de 15 años

La acusación particular eleva la petición para los dos varones a 25 años de prisión por asesinato y solicita, además, tres años de cárcel para J. G. B. por el robo con fuerza. Para la mujer reclama diez años de prisión. También pide multas de 12 euros diarios durante tres meses para los tres acusados.

Las defensas, por su parte, han solicitado la pena mínima de 15 años por asesinato para sus defendidos, además de un año más para J. G. B. por el robo con fuerza. Para la mujer piden la pena mínima como cómplice. También interesan una multa de seis euros diarios durante un mes para cada uno por el hurto.

Hechos probados

El veredicto llega tras una deliberación de algo más de 24 horas. El jurado considera probado que los tres acusados mantenían relación con Rafael y que los dos varones comenzaron a agredirlo en el salón de la vivienda. Posteriormente, según el relato declarado probado, lo trasladaron a una habitación de pequeñas dimensiones, donde continuó la agresión y donde R. F. L. lo golpeó en la cara con una barra metálica de casi dos metros.

Operarios trasladan el cadáver de un vecino de Sagunto asesinado. / Manuel Murillo

Después, ambos acabaron con su vida asfixiándolo con el cinturón de un batín. El jurado destaca que el ataque se produjo de forma intencionada en esa habitación, cuyas reducidas dimensiones dificultaban la huida y la capacidad de resistencia de Rafael. También considera probado que la mujer era consciente de la agresión y que «no hizo nada para evitarla ni frenarla».

El tribunal popular también aprecia que los acusados se apoderaron de dos cadenas de oro, una televisión, un teléfono móvil y unas zapatillas de deporte. En el caso de R. F. L., entiende que no empleó fuerza para ello, por lo que lo declara culpable de hurto. En cambio, sí considera que J. G. B. utilizó fuerza, de ahí la condena por robo con fuerza.

No probada la agresión sexual

Asimismo, el jurado considera por unanimidad no probada la presunta agresión sexual que, según la versión de R. F. L., Rafael habría cometido sobre la mujer, pareja del acusado y embarazada de dos meses, y que habría desencadenado la agresión mortal. También rechaza que los dos agresores actuaran bajo los efectos del alcohol o de las drogas.

Dos de los condenados por el crimen de Sagunto. / A.J. González

Por todo ello, el jurado declara por unanimidad culpables a R. F. L. y J. G. B. de haber causado la muerte de Rafael, atacando a la víctima de una forma que le impidió defenderse de manera eficaz.

Tal y como explicaron los peritos durante la segunda sesión del juicio, la causa de la muerte fue la asfixia y en ella intervinieron «al menos dos personas». Según los especialistas, una de ellas se subió a horcajadas sobre la víctima y se utilizó el cinturón de un batín para estrangularla durante «al menos dos minutos». Antes, Rafael había recibido golpes y patadas, así como un fuerte golpe en la cabeza con una barra de hierro de casi dos metros que se encontraba en la habitación.

Pedían 71 años para los tres

Cabe recordar que, inicialmente, la Fiscalía llegó a pedir hasta 71 años de prisión para los tres acusados. Para los dos varones solicitaba 20 años de cárcel por asesinato y diez años para la mujer como cómplice. También reclamaba para cada uno de ellos cuatro años de prisión por un delito de robo con violencia en casa habitada y tres años por robo con fuerza, aunque en la última sesión retiró la acusación por robo con violencia.

La defensa de R. F. L. pedía que fuera condenado por homicidio, con la atenuante de colaboración con la Justicia, y por un delito de hurto. Para el otro acusado directo y para la mujer solicitaba la absolución. Durante el juicio, R. F. L. sostuvo que agredió a Rafael tras ver cómo este presuntamente agredía sexualmente a su pareja, que estaba embarazada de dos meses, una versión que el jurado no ha considerado probada.