Carmen Calvo advierte en Córdoba de una ofensiva contra el feminismo: "Estamos retrocediendo"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha advertido este jueves en Córdoba del avance de los discursos machistas y de extrema derecha y ha asegurado que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, "estamos retrocediendo". Lo ha hecho durante la inauguración de la jornada Políticas feministas, pedagogía sistémica y erradicación de las violencias de género, organizada por la Subdelegación del Gobierno de España en Córdoba y centrada en el análisis de los retos actuales de la igualdad.

Calvo ha defendido que el feminismo sigue siendo una herramienta imprescindible para profundizar en la democracia y combatir las desigualdades estructurales que siguen afectando a las mujeres. "El feminismo es más necesario que nunca porque es democracia", ha afirmado durante su intervención, en la que ha reivindicado décadas de lucha por los derechos de las mujeres y ha llamado especialmente a las generaciones más jóvenes a mantener ese compromiso.

La desigualdad, una constante en ámbitos diversos

"Las mujeres siempre tenemos un plus más de dureza en la vida", ha señalado, recordando que la desigualdad sigue manifestándose en ámbitos tan diversos como el empleo, los salarios, las pensiones o la violencia machista. "No va a haber otra cosa que hacer en la democracia que levantar todavía las desigualdades y las tropelías que el patriarcado sigue cometiendo contra nosotras", añadió.

Conversatorio Políticas Feministas, Pedagogía sistémica y Erradicación de las Violencias de Género. / AJ González

La presidenta del Consejo de Estado ha sido especialmente contundente al referirse al contexto político internacional. A su juicio, el auge de movimientos ultraconservadores supone una amenaza directa para los avances en igualdad. "El neofascismo tiene dos objetivos a batir: todo lo relativo al cambio climático y el feminismo", ha advertido.

Vuelta a modelos patriarcales en algunos líderes mundiales

En este sentido, ha asegurado que algunos de los actuales líderes mundiales representan una vuelta a modelos patriarcales cada vez más explícitos. "Estamos retrocediendo, hay liderazgos que son fascistas y machistas, porque eso va junto", ha afirmado. Como ejemplo, ha citado unas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump durante la campaña electoral: "Dijo 'vamos a proteger a nuestras mujeres'. Es decir, somos suyas, pertenecemos a otros, aunque ellas no quieran".

Pese a este escenario, Calvo se ha mostrado convencida de que el avance de las mujeres es irreversible. "Las mujeres ya no vamos a parar ni a callar. Eso no hay quien lo pare", afirmó. "Las más jóvenes tienen que saber que no hay más bandera que esta si quieren salir adelante en este mundo".

Implicación de los hombres en la igualdad de género

Durante su intervención también ha apelado a la implicación de los hombres en la lucha por la igualdad. "Cada día apelo más a los varones que son consecuentes, que son demócratas de verdad y que luchan con nosotras porque el Estado responda a tantas cuestiones que tenemos todavía por resolver", señaló.

La jornada ha sido inaugurada por la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana María López Losilla, quien ha agradecido el trabajo desarrollado durante años por la Unidad de Violencia sobre la Mujer y ha destacado la trayectoria de su responsable, María Teresa Varón, próxima a dejar el cargo tras ocho años al frente del servicio. López Losilla ha subrayado la importancia de seguir impulsando espacios de reflexión sobre igualdad y violencia machista y ha defendido el papel de las instituciones en la protección de los derechos de las mujeres.

La subdelegada del Gobierno inaugura el encuentro. / AJ González

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha insistido por su parte en que la violencia machista continúa siendo "la evidencia más grande de vulneración de derechos humanos y de desigualdad". Martínez ha recordado que todas las administraciones tienen responsabilidades en esta materia y ha reclamado una mayor coordinación institucional para afrontar desafíos como la violencia digital o la violencia vicaria. Además, ha destacado la importancia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género como hoja de ruta común para seguir avanzando en la protección de las víctimas.

Necesidad de incorporar una mirada interseccional a las políticas feministas

La directora general para la Igualdad de Trato y No Discriminación contra el Racismo, Beatriz Carrillo, también ha participado en el encuentro y ha defendido la necesidad de incorporar una mirada interseccional a las políticas feministas. La responsable ministerial ha alertado del uso de determinados colectivos como herramienta para fomentar el odio y la polarización social y ha reivindicado el papel de las políticas públicas de igualdad para garantizar derechos y cohesión social.

La jornada ha reunido en la Subdelegación del Gobierno a representantes institucionales, profesionales, académicas y activistas para reflexionar sobre los avances logrados en materia de igualdad y los desafíos pendientes en la lucha contra las violencias machistas.