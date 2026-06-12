El Ayuntamiento y la Mesa de la Diversidad reivindican en Córdoba una ciudad "más libre, justa e inclusiva"

El Ayuntamiento de Córdoba han conmemorado este viernes el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ con la lectura de un manifiesto institucional en la puerta del Consistorio, un acto en el que también han participado colectivos del movimiento LGTBIQ+ integrados en la Mesa por la Diversidad. Durante la lectura, se ha reivindicado la necesidad de seguir avanzando en igualdad, combatir los discursos de odio y garantizar que Córdoba sea una ciudad "más justa, más libre y más respetuosa".

La lectura del manifiesto institucional, consensuado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha servido para reiterar el compromiso municipal con la defensa de los derechos del colectivo. La delegada de Igualdad, Marian Aguilar, en nombre del Ayuntamiento, ha recordado que la celebración del Orgullo supone una oportunidad para "seguir defendiendo la igualdad real y efectiva de las personas LGTBIQ+ y fortalecer una convivencia democrática basada en el respeto, la libertad y la dignidad".

Un proyecto de vida libre para cada persona

Aguilar ha asegurado que Córdoba debe ser "un lugar en el que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida", al tiempo que subrayó la importancia de promover espacios seguros y prevenir cualquier forma de discriminación.

El Ayuntamiento ha insistido además en el papel que desempeñan las administraciones locales en la promoción de la diversidad y ha anunciado que continuará impulsando políticas públicas orientadas a la igualdad de trato y a la protección de los derechos humanos. En este sentido, ha señalado la necesidad de seguir fortaleciendo la colaboración con las entidades LGTBIQ+ a través de órganos como la Mesa de la Diversidad.

Marian Aguilar dirige la lectura del manifiesto. / AJ González

La institución ha reconocido que, pese a los avances alcanzados en las últimas décadas, siguen existiendo situaciones de desigualdad y violencia que afectan al colectivo. Por ello, Aguilar ha defendido la puesta en marcha de campañas educativas y de sensibilización y la adopción de medidas para frenar "los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+, en cualquier ámbito y en cualquier forma de discriminación y agresión".

Asimismo, el manifiesto ha reivindicado que la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+ "no responde a una cuestión ideológica", sino que "forma parte del compromiso democrático con los derechos humanos y la igualdad". En este sentido, ha reconocido el activismo de los movimientos sociales "frente a la persecución, el silencio y la discriminación".

Los colectivos reivindican memoria, lucha y compromiso

Tras la intervención institucional, representantes de los colectivos LGTBIQ+ de la Mesa de la Diversidad han tomado la palabra para leer su propio manifiesto. En él han recordado que la celebración del Orgullo trasciende el carácter festivo y constituye también una jornada de reivindicación. "Celebrar el Día del Orgullo no es solo una celebración, es memoria, es lucha y es compromiso", han señalado durante la lectura.

Los colectivos han rendido homenaje a quienes "abrieron el camino enfrentándose al rechazo y a la persecución" y han advertido de que aún quedan derechos por conquistar. En este contexto, han un llamamiento a seguir construyendo una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad "de la mano del Ayuntamiento".

"Los derechos humanos no se negocian, la igualdad no admite excepciones y la diversidad nos hace más fuertes", han concluido tras una llamada a seguir trabajando conjuntamente por "la igualdad, la dignidad, la visibilidad y el orgullo".

La marcha de Córdoba Orgullosa, impulsada por la Mesa de la Diversidad, será mañana sábado 13 de junio, a las 20.00 horas, desde la Diputación de Córdoba y con final en El Vial.

División en el movimiento LGTBIQ+ cordobés

La conmemoración del Orgullo llega, no obstante, en un contexto de división dentro del movimiento LGTBIQ+ cordobés. Asociaciones como Iemakaie, Pridelia, Arco Iris, Libérate, LGTBHI y Colega han explicado que no participarán en la marcha convocada por la plataforma Córdoba por la Diversidad para el 28 de junio al considerar que este espacio no representa al conjunto del tejido asociativo de la ciudad.

Entre los motivos alegados figuran, según denuncian, la exclusión de entidades, la falta de consenso en la convocatoria y las discrepancias sobre la relación con la Mesa de la Diversidad del Ayuntamiento.

Algunas entidades vinculan su ausencia a una supuesta politización del movimiento y a una forma de organización que, según defienden, no ha contado con todas las entidades. Las asociaciones reclaman un modelo más plural y rechazan que una convocatoria pueda presentarse como "la única legítima" del Orgullo en Córdoba.