El Ayuntamiento de Córdoba publica el decreto para el traslado provisional del mercadillo de El Arenal

Aunque con una semana de retraso, la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Córdoba ha hecho público un decreto sobre el traslado provisional del Mercadillo de El Arenal. La publicación del decreto, que está disponible en la sede electrónica y en el tablón de anuncios del Consistorio, se produce después de que los comerciantes de la venta ambulante denunciasen el domingo pasado la imposibilidad de instalar sus puestos en el lugar habitual y "el maltrato" al que los sometió el Ayuntamiento.

El problema fue que los operarios del Festival Córdoba Live habían comenzado a instalar sus equipos el fin de semana pasado, pero el Ayuntamiento no había comunicado a los comerciantes de El Arenal el traslado del mercadillo a la avenida de las Lonjas, lo que provocó, primero, el desconcierto de los ambulantes (algunos incluso habían instalado ya sus puestos y los tuvieron que desmontar), y su posterior enfado. Eso es lo que ahora trata de subsanar el Ayuntamiento al publicar de manera oficial el decreto de traslado provisional de los puestos.

Una vista del mercadillo de El Arenal en la avenida de las Lonjas. / CÓRDOBA

Quejas de vendedores y oposición

El presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato, explicó a CÓRDOBA el domingo pasado que los vendedores se encontraron con la situación por sorpresa cuando acudieron a montar sus puestos a primera hora de la mañana. Además, denunció que el colectivo no recibió ninguna comunicación oficial sobre el traslado y que la Policía Local les ofreció una solución sobre la marcha.

A las críticas de los vendedores se sumó la oposición que llevó al Pleno celebrado esta semana lo ocurrido el domingo 14. La concejala del PSOE, Mamen González, lamentó el trato dado por el gobierno municipal a estos trabajadores, que se vieron perjudicados económicamente por los problemas para el montaje de la semana pasada.

Durante cuántos días es el traslado

El traslado provisional del Mercadillo de El Arenal se hará a la avenida de las Lonjas, los domingos incluidos entre los días 14 de junio y 19 de julio, ambos incluidos, con motivo de la celebración del Festival Córdoba Live. El Consistorio advierte que dicho traslado no genere derecho a indemnización por daños y perjuicios a las personas titulares de los puestos afectados.

La Delegación de Comercio, además de publicar el anuncio en el tablón, ha dado traslado de la resolución a Policía Local, a la Unidad de Autorizaciones y a la empresa municipal Sadeco para su conocimiento.

Este año el festival Córdoba Live será del 19 de junio al 18 de julio con los conciertos de Hombres G, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Chayanne o los festivales I Love Reggaeton y Love the 90's.