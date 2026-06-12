El Ayuntamiento de Córdoba ofrece 300.000 euros por los cines Fuenseca, Olimpia y Delicias

El Ayuntamiento de Córdoba ha hecho una oferta de compra al propietario de tres de los cuatro cines de verano que aún perviven en Córdoba. El gobierno local ha propuesto a Antonio Amil, que desde el mes de marzo tiene la propiedad de los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias, adquirirlos por 300.000 euros, la misma cantidad que el empresario cordobés pagó por los tres recintos a los herederos de Martín Cañuelo, que estuvo al frente de ellos hasta su fallecimiento hace tres años.

Durante la mañana de ayer jueves tuvo lugar una reunión entre el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, y Antonio Amil, en la que el también portavoz del PP y delegado de Presidencia dio a conocer la oferta del gobierno local para adquirir los tres recintos ubicados en el casco histórico para darles un uso vecinal, deportivo, como islas climáticas y, "si se estima conveniente" y "de forma puntual", como cines de verano. No obstante, y según lo explicado por Torrico, el empresario "ha declinado" la oferta al considerar que su precio es mayor después de haber asumido otros costes.

Torrico afirma que respeta la decisión de Amil (que asegura que ha recibido una propuesta previa mayor por parte de un empresario), pero que el gobierno local no incrementará la cantidad ofertada para adquirir los tres inmuebles en los que están los cines de verano. No obstante, añade, el gobierno local se muestra dispuesto a iniciar los trámites para cerrar la operación de compraventa en caso de que el empresario cambie de opinión. De forma paralela, recuerda, el Ayuntamiento continúa trabajando en una línea de subvenciones de "hasta 100.000 euros" para colaborar con los cines.

Proyección en el cine Delicias de Córdoba en una imagen de archivo. / Manuel Murillo / COR

Torrico ha dejado claro que "el Ayuntamiento no está para hacer cines de verano", sino que su objetivo es "recuperar estos espacios para darles un uso vecinal, de isla climática y deportivo" y cubrir estas necesidades en el casco histórico.

La reunión tiene lugar un día después del pleno

La reunión se produjo un día después de que el futuro de los cines de verano se abordara en el pleno en el turno de ruegos y preguntas. Durante la sesión plenaria correspondiente al mes de junio la oposición se interesó por la subvención prevista por el Ayuntamiento para los cines de verano y pidió explicaciones por no haber ejercido el derecho de tanteo y retracto en la operación de compraventa de marzo.

Los portavoces de PSOE y Hacemos, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, respectivamente, reprocharon que podía haber sido "una excelente inversión" municipal. Por su parte, Miguel Ángel Torrico argumentó que el gobierno local no ejerció el derecho de tanteo y retracto porque los servicios jurídicos municipales aseguraron que ese paso no podía darse en el ámbito administrativo, pero sí que quedaba la posibilidad de llevarlo a cabo por la vía civil. Cabe recordar que la junta de gobierno local aprobó el 25 de mayo la subrogación del contrato de arrendamiento de los cines Fuenseca y Delicias para actividades del Ayuntamiento, una vez formalizado el cambio de titularidad tras la operación de compraventa que tuvo lugar en marzo entre Amil y Ángel Cañuelo.

Antonio Amil, propietario de los cines de verano Fuenseca, Olimpia y Delicias. / Víctor Castro

Durante el pleno, Torrico también indicó que el Ayuntamiento no se planteaba la compra de los cines si eso implica la gestión directa de los mismos, pero, en cambio, no la descartaba si se planteaba en un futuro un cambio de usos de los suelos donde se ubican los cines. Los tres recintos de los cines de verano se encuentran en el casco histórico y su suelo está calificado como deportivo. En el caso del Fuenseca, el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (Pepch) indica que el objetivo para este recinto es la "creación de un equipamiento deportivo al aire libre integrando el edificio protegido" que hay en el mismo. En cuanto al Olimpia y al Delicias, el fin es, según el Pepch, el "mantenimiento del espacio libre interior, destinado a servicio deportivo y otros usos compatibles".

La operación de compraventa cerrada en marzo entre Amil y Esplendor Cinemas, sociedad vinculada a la familia de Martín Cañuelo, incluye la venta conjunta y unitaria de los tres inmuebles y el compromiso de destinarlos a cines de verano, además de a otras actividades de ocio.

Cine de verano del Coliseo San Andrés, el año pasado. / A.J. González

El empresario que se ha quedado con los cines de verano Olimpia, Delicias y Fuenseca lleva tiempo quejándose de la situación de los cines. Amil ya había anunciado en febrero que los cines no abrirían este año por las pérdidas que acumulan. También expuso sus dudas sobre la apertura del Coliseo San Andrés su propietario, José María Casado, por los daños producidos por las lluvias de invierno.