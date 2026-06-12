Política
Adelante Andalucía quiere crecer en Córdoba apoyándose en barrios y movimientos sociales tras su sorpresa electoral
El partido de José Ignacio García celebra asamblea en la capital cordobesa y se marca como objetivo fortalecer su presencia mediante la participación ciudadana
Adelante Andalucía, la gran sorpresa de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, de la cita se marcan como objetivo en Córdoba seguir fortaleciendo su presencia mediante la participación ciudadana, el trabajo en los barrios y la colaboración con los movimientos sociales. El partido liderado a nivel andaluz por José Ignacio García logró en los comicios autonómicos 401.732 votos, de los cuales 35.587 fueron contabilizados en Córdoba. Ese apoyo se ha traducido en ocho escaños, uno de ellos, el de Mariví Serrano, por la provincia cordobesa.
Los resultados del partido andalucista fueron especialmente significativos en provincias como Cádiz (Teresa Rodríguez, fundadora del proyecto es de Rota) y Sevilla, y muy meritorios en Córdoba donde recortaron distancia con la coalición de izquierdas, Por Andalucía (con 37.376 votos), que incluye a Izquierda Unida, a pesar de tener una alta capilaridad y presencia en el territorio cordobés. Con una campaña fresca, presencia en redes y un mensaje libre de ataduras con fuerzas estatales, Adelante Andalucía sorpasó a la coalición de Antonio Maíllo a nivel andaluz.
Asamblea abierta
Adelante Andalucía Córdoba ha celebrado esta semana la primera asamblea abierta tras los comicios, en la que participaron más de 50 personas para analizar los resultados de las andaluzas y debatir sobre el futuro del proyecto político en la ciudad de cara a las elecciones municipales del 2027. Aunque es pronto, ya empiezan a sonar algunos nombres que podrían ir en esa lista de la capital cordobesa.
En un comunicado, el partido informa de que durante el encuentro, militantes, simpatizantes y personas interesadas en la organización compartieron reflexiones sobre la situación política actual, valoraron los resultados electorales y abordaron los retos que afronta Adelante Andalucía en esta nueva etapa. "Estamos en una nueva fase de organización y crecimiento del proyecto en la capital, con el objetivo de seguir construyendo una alternativa transformadora para Andalucía desde el ámbito local", apuntan.
Una alternativa andaluza
La asamblea sirvió también para reafirmar el compromiso de la organización con la construcción de "una alternativa andaluza, feminista y ecologista, arraigada en los barrios y centrada en los problemas reales de la ciudadanía cordobesa".
Por otro lado, desde Adelante Andalucía Córdoba han querido destacar la participación y el ambiente de debate constructivo de la jornada, así como agradecer la acogida recibida por parte de la ciudadanía durante la campaña electoral y los meses previos a los comicios. "La respuesta obtenida en Córdoba demuestra que existe un espacio político que apuesta por una Andalucía con voz propia y por políticas que pongan en el centro las necesidades de la mayoría social", señalan desde la organización.
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