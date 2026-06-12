El 70% de contratos de sustitución de médicos de atención primaria ofertados por el SAS en Córdoba se queda sin cubrir

A finales de mayo el Servicio Andaluz de Salud (SAS) llevó a cabo un acto único autonómico para adjudicar en toda Andalucía 1.644 contratos para facultativos especialistas de área, médicos de familia, médicos del trabajo, pediatras de atención primaria y enfermería especialistas, dirigidas a cubrir interinidades, vacantes y sustituciones de larga duración. La oferta estaba dirigida especialmente a los residentes que han terminado este año su especialidad.

Sin embargo, un año más, la convocatoria no ha obtenido una respuesta satisfactoria y se han quedado sin cubrir muchas de esas ofertas. Según los datos de la Delegación de Salud y Consumo, en Córdoba se ofertaron en dicho acto único 25 empleos de facultativos especialistas y se han cubierto 18 (72% del total). 9 de estas 25 vacantes fueron para el hospital Reina Sofía, de las que se cubrieron 8: una de anatomía patológica, dos de anestesia (aunque se habían ofertado tres), una de dermatología, una de medicina física y rehabilitación, dos de otorrino y una de psiquiatría. En lo que respecta al hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco, de 7 ofertas, se han cubierto una de anestesia, dos de psiquiatría y otra de psicología clínica, pero se han quedado vacantes dos de ginecología y una de otorrino.

Vista general del hospital Reina Sofía. / FRANCISCO GONZALEZ

Por su parte, de las cinco sustituciones existentes para el hospital infanta Margarita de Cabra, Salud detalla que se han cubierto 4 (una de anestesia, una de neumología, una de oftalmología y otra de otorrino), quedando sin ocupar una de medicina física y rehabilitación, mientras que las sustituciones ofertadas para los hospitales de Montilla (una de oftalmología); Puente Genil (una de radiodiagnóstico) y dos para el Valle del Guadiato (una de oftalmología y otra de otorrino) no fueron ocupadas en dicho acto único.

Atención primaria

Peores resultados se produjeron en la adjudicación de vacantes en atención primaria en dicho acto único, ya que, según los datos de la Junta de Andalucía, de las 65 ofertadas para Córdoba, únicamente se cubrieron 20, un 30,7% del total. Por áreas sanitarias, las ofertas para el Área Sur eran 12 y fueron ocupadas 5; en el Área Norte, de 15 únicamente se cubrieron 2; en el Distrito Córdoba fueron ocupadas 7 ofertas de 19, mientras que en el Distrito Guadalquivir se han cubierto 5, de las 19 propuestas convocadas. En cuanto a pediatría, de 7 contratos ofertados, solo el previsto para Hinojosa del Duque queda cubierto (14% del total) y no han encontrado candidato dos puestos para Pozoblanco, uno para Córdoba, uno para Fuente Palmera y dos para Palma del Río.

Entrada a un centro de salud de Córdoba capital. / A.J. GONZÁLEZ

La secretaria del Sindicato Médico en Córdoba, Inmaculada Romero, lamenta que un año más, a pesar de que el SAS había ofertado en el acto único para Córdoba 65 contratos de medicina de familia y 7 de pediatría, y que 45 médicos de familia han terminado su residencia este año, solo 20 de estos facultativos de Primaria y uno de Pediatría han aceptado esos contratos, por lo que el 70% restante ha optado por irse fuera. «En algunas comunidades autónomas próximas, como Extremadura, Castilla La Mancha o Murcia, están ofertando empleos de más larga duración, de hasta tres años y con mejores condiciones, pero aquí las vacantes suelen ser de pocos meses».

De otro lado, Romero calificó de «muy baja» la oferta de contratos en el acto único para el hospital Reina Sofía, solo 9, y criticó «la falta de atractivo» de la propuesta de sustituciones en atención primaria, ya que, «después de muchos años de formación los contratos que siguen ofertándose son para atender consultas sobrecargadas, con retribuciones inferiores a la labor realizada, que no facilitan la conciliación familiar y laboral, soportando a su vez falta de organización, entre otras deficiencias».

Inmaculada Romero abogó a favor de que la Junta negocie con el Gobierno central medidas urgentes para mejorar la situación laboral de los médicos, que incluyan un incremento retributivo real y competitivo; incentivos específicos para ejercer en zonas de difícil cobertura; reducción de la carga asistencial; menor movilidad forzosa; medidas efectivas de conciliación, entre otras.

Protesta de médicos en Córdoba. / A.J. González

Valoración de la Junta

Por su parte, la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella, recalca que «la voluntad de la Junta» por lograr cubrir las vacantes que se convocaron en el acto único es «absoluta», aunque confirma que no se han conseguido cubrir los contratos ofertados. Botella incidió en que los empleos convocados eran de «larga duración» y persiguen reforzar el sistema sanitario con «profesionales que al haberse preparado en Andalucía han demostrado fortaleza, capacidad y compromiso para garantizar la calidad sanitaria en la comunidad».

Una enfermera en una consulta de atención primaria de Córdoba. / AJGONZALEZ

Situación en Enfermería

En Enfermería la falta de profesionales este verano también va a ser más que evidente. El sindicato de enfermería Satse denuncia que el SAS ha tenido que recurrir a la convocatoria de ofertas específicas de ámbito provincial ante la falta de candidatos en la Bolsa Única. Este sindicato señala que el 70% de los enfermeros que se acaban de graduar hace unas semanas ya ha firmado contratos fuera de Andalucía, ante la existencia de «ofertas laborales más atractivas en regiones como Madrid, Cataluña, Castilla y León o Aragón».

Según la convocatoria difundida por el SAS, estas ofertas extraordinarias permitirán la cobertura temporal de puestos ante la ausencia de candidatos disponibles, con incorporaciones previstas a partir del 1 de julio de 2026, inicio de llamamientos desde el 23 de junio y un plazo de solicitudes comprendido entre el 10 y el 16 de junio, con nombramientos que, como máximo, se extenderán hasta el 30 de septiembre de 2026.