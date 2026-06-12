Más de 3.400 profesionales cubrirán las vacaciones de verano en la sanidad cordobesa, casi un 10% más que el año pasado

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía prevé realizar más de 3.400 contratos para cubrir vacaciones este verano en la provincia de Córdoba, lo que supone un 9,8% más respecto al año anterior.

Para ello, según ha informado la Junta en una nota, el Plan Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinará 13,5 millones al refuerzo de personal para la actividad y cobertura en Atención Primaria y Hospitalaria durante el verano, lo que supone un incremento del 14,1%.

Tal y como ha destacado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el objetivo de esta planificación es que el SAS disponga de "los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo. Hablamos de más recursos, más inversión y mayor capacidad de respuesta que en años anteriores", ha asegurado.

Así, el Plan Verano 2026 contempla en Córdoba 3.477 contrataciones que supone un crecimiento del 9,8% respecto al 2025, que fueron 3.168. Para estas contrataciones hay previstos inicialmente 13,5 millones, un 14,1% más que en 2025, cuando fueron 11,8.

Enfermeras en la UCI pediátrica del hospital Reina Sofía de Córdoba, en una imagen de archivo. / A.J. Gónzalez

La reorganización de la actividad de los centros de Atención Primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central "asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia".

Para ello, "han de ajustarse los recursos asistenciales a la demanda generada por los movimientos poblacionales que tienen lugar en Andalucía entre 29 de junio y el 4 de octubre, así como también, optimizar la organización asistencial para permitir el disfrute de permisos reglamentarios del personal y para permitir la realización de las obras y reformas necesarias de los centros de Atención Primaria que se hayan planificado previamente".

Por otro lado, la planificación hospitalaria para el periodo estival "se basa en la adecuación de los recursos disponibles a la demanda asistencial prevista en cada centro sanitario, garantizando en todo momento la capacidad de respuesta del sistema". El Plan Verano 2026 mantiene una elevada capacidad asistencial en Córdoba, con una previsión de disponibilidad del 91,5% de las camas y del 85% de los quirófanos existentes durante los meses de julio a septiembre.

En concreto, durante el periodo estival permanecerán operativas 1.400 camas hospitalarias y de cuidados intensivos en Córdoba. En el ámbito quirúrgico, la previsión contempla la disponibilidad de 52 quirófanos, "lo que permitirá mantener la actividad programada y urgente durante todo el verano". Se estima la realización de alrededor de 8.000 intervenciones quirúrgicas, más de 267.000 consultas externas y más de 290.000 pruebas diagnósticas entre julio y septiembre.

La planificación prevista incorpora además "mecanismos de seguimiento continuo de la actividad y la posibilidad de activar recursos adicionales cuando la evolución de la demanda asistencial así lo aconseje, garantizando una atención sanitaria accesible y de calidad para la ciudadanía durante todo el periodo estival".

Obras de mantenimiento y reformas

Aprovechando la menor presión asistencial que se registra durante los meses de verano, el SAS intensificará las actuaciones de mejora, conservación y reforma en los centros sanitarios de la provincia de Córdoba. Estas intervenciones "permiten avanzar en la modernización de las infraestructuras y mejorar la experiencia de pacientes y profesionales, sin interferir en la actividad habitual".

En concreto, las actuaciones previstas en Córdoba contarán con una inversión de 880.000 euros. Entre ellas destacan la adaptación de los quirófanos 1 y 2 del Hospital Reina Sofía para nuevo equipamiento con más de 477.000 euros, la adecuación del taller de mantenimiento del Hospital Los Morales, con una inversión de 93.306 euros y la reforma de la biblioteca para la futura Unidad de Terapias Avanzadas, con 91.200 euros.

También se actuará en la redistribución del área de estar de quirófanos tras una inversión de 74.400 euros y en la adecuación de las plantas de hospitalización del Hospital de Montilla, con 64.000 euros.

Planificación flexible

Las previsiones del Plan Verano 2026 se han elaborado a partir de la actividad registrada en años anteriores y serán objeto de seguimiento permanente durante todo el periodo estival. El SAS monitorizará de forma continua la evolución de la demanda asistencial y "adaptará los recursos disponibles siempre que sea necesario para garantizar la mejor atención posible, tanto a la población residente, como a las personas que visitan Andalucía durante los meses de verano".

El Plan Verano 2026 combina contratación, incorporación de nuevos profesionales, organización asistencial, actualización de protocolos, refuerzo de los dispositivos con mayor presión asistencial y mejora de infraestructuras, para asegurar la respuesta sanitaria en todo el territorio andaluz.