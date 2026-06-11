La Selectividad deja este año en Córdoba menos aprobados y una nota media más baja que en la convocatoria anterior, una tendencia que analizamos en la apertura de nuestro boletín de hoy. También informamos de la continuidad de Jesús Aguirre al frente del Parlamento andaluz, donde repetirá como presidente tras la nueva configuración de la Cámara. Además, repasamos la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de modificar el uso de cinco parcelas municipales para favorecer la construcción de vivienda en alquiler y ampliar la disponibilidad de suelo destinado a este fin.

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