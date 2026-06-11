La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los resultados de la Selectividad en Córdoba, la reelección de Jesús Aguirre al frente del Parlamento andaluz y las medidas municipales para impulsar la vivienda en alquiler centran algunos de los contenidos más destacados de este jueves
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La Selectividad deja este año en Córdoba menos aprobados y una nota media más baja que en la convocatoria anterior, una tendencia que analizamos en la apertura de nuestro boletín de hoy. También informamos de la continuidad de Jesús Aguirre al frente del Parlamento andaluz, donde repetirá como presidente tras la nueva configuración de la Cámara. Además, repasamos la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de modificar el uso de cinco parcelas municipales para favorecer la construcción de vivienda en alquiler y ampliar la disponibilidad de suelo destinado a este fin.
- La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
- Jesús Aguirre repetirá como presidente del Parlamento de Andalucía
- Más suelo para construir vivienda en Córdoba: el Ayuntamiento cambia el uso de cinco parcelas para favorecer el alquiler
Además, destacamos estas otras noticias:
Legislatura andaluza
- Doce parlamentarios cordobeses juran o prometen su cargo en la constitución de la Cámara andaluza con Gómez Villamandos en el recuerdo
- El Parlamento arranca sin pacto entre PP y Vox: el acuerdo en Andalucía va para largo
Más Selectividad
- Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad cuentan la receta del éxito: "Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien"
Córdoba ciudad
- Las obras de la avenida de la Viñuela en Córdoba se retrasan de nuevo y su finalización se aplaza a julio
- POLÉMICA | La cesión de Caballerizas se enquista: Córdoba Ecuestre pide cambios y Bellido avisa de que no habrá negociación
- CINTURÓN VERDE | Un 'Caminito del Rey' en Córdoba: la Diputación licita la pasarela elevada que mejorará el acceso a las Ermitas
- SALUD | Los centros de salud de Córdoba reducen su tiempo de asistencia en verano y solo abrirán en el siguiente horario
Tribunales
- ADAMUZ | La Junta de Andalucía obliga a rehacer el presupuesto a los peritos que investigarán el accidente de Adamuz
- VENTA DEL CCF | Miguel Linares sitúa a Carlos González como último responsable de las decisiones deportivas del Córdoba CF
Provincia
- Baena presentará alegaciones contra la autorización ambiental de la planta de biogás y anuncia un plan especial para regular las renovables en suelo rústico
- Casi 10.000 metros construidos y 10 millones de inversión: así será la nueva fábrica de Codimar en Puente Genil
- El PP de Montilla acusa al equipo de gobierno de usar fotos "trucadas" con IA para "maquillar" la falta de limpieza en la ciudad
Deportes
- El Córdoba CF abrirá su calendario veraniego jugando contra el Sevilla en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel
- Los campos de fútbol de El Naranjo reabren sus puertas con césped FIFA Quality Pro y vestuarios renovados
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
- Cae una rama de un árbol junto una terraza de una heladería en Ronda de los Tejares en Córdoba