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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Los resultados de la Selectividad en Córdoba, la reelección de Jesús Aguirre al frente del Parlamento andaluz y las medidas municipales para impulsar la vivienda en alquiler centran algunos de los contenidos más destacados de este jueves

El presidente del Parlamento andaluz de la 13ª Legislatura, Jesús Aguirre.

El presidente del Parlamento andaluz de la 13ª Legislatura, Jesús Aguirre. / María José López / Europa Press

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Selectividad deja este año en Córdoba menos aprobados y una nota media más baja que en la convocatoria anterior, una tendencia que analizamos en la apertura de nuestro boletín de hoy. También informamos de la continuidad de Jesús Aguirre al frente del Parlamento andaluz, donde repetirá como presidente tras la nueva configuración de la Cámara. Además, repasamos la decisión del Ayuntamiento de Córdoba de modificar el uso de cinco parcelas municipales para favorecer la construcción de vivienda en alquiler y ampliar la disponibilidad de suelo destinado a este fin.

Además, destacamos estas otras noticias:

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