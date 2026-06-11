La actualidad del jueves 11 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La 41ª gala de los Cordobeses del Año de Diario CÓRDOBA, la viabilidad de los cines de verano y la nueva subida de las tasas municipales de agua y basura centran algunos de los contenidos más destacados
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La 41ª gala de los Cordobeses del Año, que volvió a reunir a la sociedad cordobesa en una noche de reconocimiento, orgullo colectivo y celebración del talento local, abre nuestro boletín de este jueves 11 de junio. Además, también analizamos la incertidumbre que sigue rodeando al futuro de los cines de verano de Córdoba, mientras las subvenciones municipales comprometidas continúan sin concretarse. Por otro lado, destacamos uno de los titulares que nos dejó el Pleno municipal de ayer, con la aprobación de una nueva subida de las tasas de agua y basura para 2026, la tercera que sale adelante durante el actual mandato.
- Córdoba celebra su mejor cara en una noche de reconocimiento y orgullo colectivo en los Cordobeses del Año
- El futuro de los cines de verano en Córdoba sigue en el aire y las subvenciones municipales sin concretarse
- El Partido Popular consuma la tercera subida de tasas de agua y basura en Córdoba para 2026
Además, destacamos estas otras noticias:
41ª Edición Cordobeses del año
- CRÓNICA, VÍDEO Y GALERÍA DE LA GALA | Los Cordobeses del Año convierten Córdoba en un espejo de sus mejores valores
Córdoba ciudad
- El Pleno de Córdoba aprueba un plan de ajuste para 2026 y 2027 tras saltarse la regla de gasto
- Sadeco descarta un plan de choque tras subir la tasa, pero reforzará la limpieza de contenedores y las zonas de baldeo
- REPORTAJE | De la Policía Local de Córdoba al Mundial: Rafael y Eme, un tándem rumbo a la élite de la obediencia canina a base de caricias y juego
- El Museo Europeo de Arte Moderno prepara su llegada a Córdoba como preludio a su expansión internacional
- TURISMO | Reactivado el proyecto para abrir un hotel en una antigua casa solariega de la calle Cabezas en Córdoba
Tribunales
- El juicio por el crimen de Sagunto, visto para sentencia tras la declaración de los tres acusados: "No soy ningún asesino"
Provincia
Ocio y Cultura
- AGENDA DEL FINDE | De Sergio Dalma a Morricone y Cepeda, la música protagoniza un finde con rostro de Orgullo en Córdoba
- ENTREVISTA | Sidecars: "El mundo va tan rápido que cuesta un poco ponerse a la altura"
Deportes
- Juan María Alcedo se marcha al Torreense de Portugal para disputar competición europea
- Atención, escaladores: Vista Alegre tendrá un rocódromo renovado y estrenará zona de búlder
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada