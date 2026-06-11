La 41ª gala de los Cordobeses del Año, que volvió a reunir a la sociedad cordobesa en una noche de reconocimiento, orgullo colectivo y celebración del talento local, abre nuestro boletín de este jueves 11 de junio. Además, también analizamos la incertidumbre que sigue rodeando al futuro de los cines de verano de Córdoba, mientras las subvenciones municipales comprometidas continúan sin concretarse. Por otro lado, destacamos uno de los titulares que nos dejó el Pleno municipal de ayer, con la aprobación de una nueva subida de las tasas de agua y basura para 2026, la tercera que sale adelante durante el actual mandato.

Además, destacamos estas otras noticias:

41ª Edición Cordobeses del año

CRÓNICA, VÍDEO Y GALERÍA DE LA GALA | Los Cordobeses del Año convierten Córdoba en un espejo de sus mejores valores

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