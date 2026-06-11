Los tres mejores alumnos de Córdoba en la Selectividad 2026 cuentan la receta del éxito: "Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien"

Irene, David y Sergio son los tres estudiantes con las mejores calificaciones de la PAU 2026 en la provincia de Córdoba. Sus notas, muy próximas entre sí y todas por encima del 13,9, los sitúan a la cabeza de la convocatoria de este año. Los tres coinciden en que esperaban buenos resultados, pero no hasta este nivel de excelencia. La publicación de las notas de Selectividad ha llegado entre nervios y sorpresa, seguida de la satisfacción de ver recompensado un año de esfuerzo que ahora les abre las puertas de la universidad.

La mejor calificación es la de Irene Pozo Velasco, del IES Padre Juan Ruiz de Hinojosa del Duque, con un 13,975. La joven ha conocido el resultado rodeada de amigas, en un momento que vivió entre la sorpresa y la celebración. Reconoce que, aunque intuía que el resultado podía ser bueno, no esperaba situarse entre las mejores calificaciones: "Estaba simplemente sorprendida y contenta de que haya salido bien, después de todo el trabajo", ha expresado.

La constancia, clave para el éxito: "Es llevarlo al día a lo largo del curso"

Irene asegura que la clave ha estado en la constancia durante todo el Bachillerato. "Es llevarlo al día a lo largo del curso", señala, junto con el repaso intensivo en las últimas semanas. "Si llegas a Bachillerato sin base, no lo sacas bien", reflexiona, defendiendo el trabajo progresivo frente al estudio de última hora.

Irene Pozo Velasco, la nota más alta de Córdoba. / CÓRDOBA

Tras conocer la nota, la primera llamada fue a su madre, que también recibió la noticia con sorpresa y orgullo. En su caso, la estudiante tiene claro su futuro inmediato: quiere estudiar Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada, una carrera que encaja con su interés por los idiomas, la escritura y la comunicación.

Irene Pozo Velasco: "Siempre me han gustado los idiomas y escribir"

"A mí siempre me han gustado los idiomas, el inglés y el italiano, y también me gusta mucho escribir", explica. Aunque aún no tiene definido el ámbito profesional exacto al que quiere dedicarse, valora opciones como la traducción editorial y prefiere decidir con calma a medida que avance en la carrera.

David Cruz Espejo. / CÓRDOBA

David Cruz Espejo, del IES Inca Garcilaso de Montilla, ha logrado un 13,905 de nota de acceso y lo supo en casa junto a su familia. "Me esperaba una nota alta, pero no tanto", ha reconocido, todavía sorprendido por una calificación que lo sitúa entre los mejores de la provincia. "Lo he visto en el ordenador y me ha dado una tremenda alegría", ha explicado sobre el momento en que comprobó su resultado.

David Cruz Espejo quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial en Sevilla o Valencia

El joven montillano quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial en Sevilla o Valencia, motivado por su afición al automovilismo: "A mí me encanta la Fórmula 1 y siempre he querido formar parte de ese deporte", ha confesado. En cuanto a su preparación, ha explicado que comenzó a estudiar "unas dos semanas antes del examen", manteniendo el ritmo del curso hasta la prueba.

Sergio Atienza obtiene la tercera nota más alta. / CÓRDOBA

Por su parte, Sergio Atienza Ávila, del IES Maimónides de Córdoba, obtuvo un 13,9 y ha conocido su nota mientras estaba de viaje con amigos. "Cuando he visto la nota lo primero que he hecho ha sido hablar con mis padres", ha señalado, aún sorprendido por un resultado que no esperaba tan alto. "Yo sabía que me había salido bien, pero no tanto y ha sido una sorpresa", ha añadido.

Sergio Atienza Ávila confía en poder acceder a Ingeniería Aeroespacial

Sergio también quiere estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla y confía en que la nota le permita acceder. En su caso, destaca la importancia del trabajo constante durante el Bachillerato: "Lo que más hace es hacer un buen Bachillerato", ha recomendado.