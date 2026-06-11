Más suelo para construir vivienda en Córdoba: el Ayuntamiento cambia el uso de cinco parcelas para favorecer el alquiler

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba aprobará la semana que viene el cambio de uso de cinco suelos repartidos por la ciudad que tienen la condición de dotacional -para infraestructuras o equipamientos públicos- para que se pueda construir vivienda en ellos. El proyecto parte del denominado Plan Vives, presentado hace ya unos años por el alcalde, José María Bellido. Ese plan contempla construir bloques de apartamentos en distintos barrios de la ciudad que se destinen sobre todo a jóvenes o a colectivos con problemas para acceder a una primera vivienda. Esos apartamentos se comercializarán en régimen de alquiler y a precios asequibles.

El paso que dará Urbanismo la semana que viene es necesario para que esos bloques de pisos puedan ir construyéndose. Lo que dice la documentación que va al consejo rector, y a la que ha tenido acceso este periódico, es que no es necesario modificar el PGOU para construir vivienda en terreno calificado como dotacional. Todo parte de la puerta que abre la ley Lista, la norma urbanística andaluza, que permite, efectivamente, usar determinados suelos dotacionales públicos para vivienda o alojamiento dotacional.

Plan Vives. / Ramón Azañón

Las viviendas o apartamentos que salgan de este proyecto no van a computar como nuevas viviendas, sino que formarán parte de la red de equipamientos comunitarios básicos. Además, al estar sobre suelos dotaciones públicos no podrán ser descalificadas (perder la condición de públicas).

Las parcelas seleccionadas

El informe que va al consejo rector recoge cinco parcelas donde se actuará según esta base. Cuando se presentó el Plan Vives en 2024 se habló hasta de siete emplazamientos. En uno de ellos, en la zona del Pretorio, ya se ha empezado a actuar en la parte administrativa. Las cinco parcelas calificadas como equipamiento comunitario público son las siguientes:

Chinales-Valdeolleros : 2.314,47 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 6.943,41 metros techo.

: 2.314,47 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 6.943,41 metros techo. Parque Azahara : 7.083,33 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 10.625 metros techo.

: 7.083,33 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 10.625 metros techo. Tablero Bajo : 4.659,25 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 11.648,12 metros techo.

: 4.659,25 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 11.648,12 metros techo. Santuario : 6.518 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 9.125,2 metros techo.

: 6.518 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 9.125,2 metros techo. Carlos III: 4.922 metros cuadrados y una edificabilidad estimada de 6.890,8 metros techo.

Barrio del Santuario, donde está previsto uno de los proyectos. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Con respecto a lo anunciado hace ahora dos años, ya no aparece el Distrito Sur, donde se preveía construir en la zona de Miraflores, y entra Chinales-Valdeolleros. Tampoco aparece el Fontanar.

En la mayoría de los casos, el objetivo es que las viviendas convivan con equipamientos comunitarios, sobre todo en planta baja, es decir, en los locales de los edificios. Esto último se estima que será así en la parte de Chinales, Parque Azahara y Carlos III. En el caso del Tablero Bajo, no se reserva porcentaje para equipamientos porque se entiende que el entorno ya tiene una fuerte presencia dotacional y en el Santuario (cuya parcela seleccionada pertenece realmente al Imdeco) no se reserva planta baja dotacional, pero sí 50 plazas de aparcamiento en superficie para los vecinos.