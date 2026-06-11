Solidaridad con Cuba en Córdoba reclama al Gobierno español "máxima solidaridad" y pedir el fin del bloqueo de Estados Unidos

Un grupo convocado por el colectivo de Solidaridad con Cuba de Córdoba se ha concentrado este jueves frente a la Subdelegación del Gobierno para reclamar al Ejecutivo español una posición de "máxima solidaridad" con el pueblo cubano.

Durante la protesta, los participantes han pedido al Gobierno de España que "exija el fin del bloqueo" y han denunciado las políticas de Washington hacia la isla, así como las declaraciones del presidente Donald Trump sobre una posible intervención militar que, a su juicio, "solo pretende acabar con el régimen cubano por estar demostrando a escala internacional que otro modelo económico y otro modelo de gobierno es posible".

Aseguran que son "víctimas de una política internacional injusta"

El colectivo ha defendido abiertamente el sistema político cubano, al que consideran "víctima de una política internacional injusta". En su intervención han calificado el bloqueo como una medida "arbitraria, injustificada y amoral" que "está llevando a la economía cubana al límite", han señalado, al tiempo que han denunciado falta de suministros básicos y el impacto en el sistema sanitario del país, que consideran "uno de los más potentes del mundo".

En su manifiesto, han acusado a Estados Unidos de mantener una política "criminal" hacia la isla y han afirmado que las sanciones están provocando un incremento de la mortalidad infantil, que cifran en el país "del 4 por mil en 2018 al 9,9 por mil en 2025", atribuyendo esta evolución exclusivamente al bloqueo.

Critican el silencio de la UE

El colectivo también ha criticado el silencio de la comunidad internacional y de la Unión Europea, al considerar que contribuye a la "impunidad" de la política estadounidense en la región.

Entre sus principales exigencias, han reclamado al Gobierno español que "denuncie públicamente la política genocida del gobierno de los EEUU", que convoque al embajador estadounidense en Madrid y que traslade su rechazo a cualquier intervención militar en Cuba.

Asimismo, han pedido la apertura de investigaciones internacionales contra responsables del gobierno de Estados Unidos, a quienes acusan de "asesinatos impunes y televisados" en aguas del Caribe y el Pacífico en operaciones contra el narcotráfico.