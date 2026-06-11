Acceso a la universidad
La Selectividad deja menos aprobados y una nota media más baja en Córdoba este 2026
El 91,15% de los estudiantes supera la PAU, ligeramente por debajo del año pasado, mientras la calificación media cae hasta el 7,57
La Selectividad sigue dejando peores resultados en Córdoba. La convocatoria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 se ha cerrado con un 91,15% de aprobados, una cifra inferior a la registrada el pasado año (93,03%) y que se sitúa más de seis puntos por debajo de la obtenida en 2024, cuando superó los exámenes el 97,36% de los estudiantes presentados.
Los datos facilitados por la Universidad de Córdoba (UCO) reflejan además un nuevo descenso de la nota media. Si en 2024 la calificación media fue de 7,746 puntos y en 2025 se situó en 7,608, este año ha bajado hasta los 7,571 puntos, confirmando la tendencia descendente de las dos últimas convocatorias.
Más mujeres que hombres superan la prueba
En total, 3.398 estudiantes han superado la prueba de acceso a la Universidad, de los que 1.906 son mujeres y 1.492 hombres. A pesar del descenso general de los resultados, un grupo destacado de alumnos ha logrado excelentes calificaciones. Un total de 424 estudiantes han obtenido una nota de acceso entre 9 y 10 puntos, mientras que otros 823 se sitúan entre el 8 y el 9. Además, 969 alumnos han alcanzado calificaciones de entre 7 y 8 puntos y 939 se encuentran en la franja comprendida entre el 6 y el 7.
La UCO también ha destacado el peso de la enseñanza pública entre los mejores expedientes de la provincia. Ocho de los diez alumnos con mejores notas de esta convocatoria proceden de centros públicos, mientras que los dos restantes cursaron sus estudios en centros privados o concertados. Los ocho primeros clasificados pertenecen igualmente a institutos públicos.
Fechas de revisión de exámenes: entre el 12 y el 16 de junio
Tras la publicación de las calificaciones este jueves, los estudiantes podrán solicitar la revisión de sus exámenes entre el 12 y el 16 de junio a las 12.00 horas. Las notas definitivas para quienes no pidan revisión se publicarán el 18 de junio, mientras que los resultados de las revisiones se conocerán el día 19. El plazo para solicitar la vista de examen permanecerá abierto los días 22 y 23 de junio y el visionado se celebrará el 25 de junio en el Rectorado.
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