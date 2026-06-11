Rafael Blanco responde a José María Bellido: "El caballo y Córdoba Ecuestre tienen que ser el eje único de Caballerizas"

El presidente de Córdoba Ecuestre, Rafael Blanco, se muestra taxativo tras las declaraciones del alcalde, José María Bellido, advirtiendo de que si la entidad ecuestre no acepta las condiciones establecidas para la cesión de Caballerizas, el Ayuntamiento de Córdoba sacará la cesión a concurso público. "El caballo y Córdoba Ecuestre tienen que ser el eje único y fundamental en Caballerizas Reales", ha respondido Blanco este jueves a las palabras del regidor que ha asegurado esta mañana que el Ayuntamiento primará el interés público por encima de cualquier otra cosa y que no cejará ni en su idea de abrir una sala expositiva en Caballerizas ni a tener la Unidad Equina de Policía Local en sus huertas.

El representante de la entidad ecuestre, que lleva gestionando desde hace 15 años el histórico edificio y aspira a legalizar esa situación a través de la cesión impulsada por el Ayuntamiento de Córdoba para la creación del Centro Internacional del Caballo, confirma a Diario CÓRDOBA que Córdoba Ecuestre ha presentado alegaciones al proyecto. Además, el presidente de la entidad dice que no van a admitir "que haya tanta limitación" a sus actividades "cuando se da vía libre a otras", en referencia al Museo Europeo de Arte Moderno con el que el Ayuntamiento firmó ayer un convenio para ocupar la planta alta de Caballerizas en la futura sala expositiva. Además, también rechazan tener que construir unas dependencias nuevas de la Unidad Equina de la Policía Local, algo que piensan también recoge la cesión.

José María Bellido, Rafael Blanco y Marián Aguilar, con la ejecutiva de Córdoba Ecuestre en Caballerizas Reales en imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

De este modo, Blanco expresa su disconformidad con alguna de las medidas recogidas en el pliego de cesión porque, a su parecer, "limitan tremendamente la capacidad de operar en lo que se refiere a la actividad estrictamente ecuestre y sobre todo al desarrollo del Centro Internacional del Caballo".

Una cesión por 75 años

El presidente de Córdoba Ecuestre recuerda que la cesión se proyecta nada menos que para los próximos 75 años y que es "un proyecto importantísimo para la ciudad de Córdoba", por lo que confían en que se haga en las mejores condiciones posibles, que desarrollen la actividad del caballo y que el caballo sea el eje fundamental de Caballerizas Reales.

En último lugar, Blanco reivindica el trabajo realizado por Córdoba Ecuestre durante 15 años en Caballerizas Reales de Córdoba, así como el espectáculo ecuestre y las actividades que desarrollan como la Feria del caballo de Córdoba.