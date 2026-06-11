Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Selectividad en CórdobaMejores notas en CórdobaNotas de SelectividadComienza Parlamento andaluzJesús AguirreCordobeses del añoCesión de CaballerizasMultimedia | Mundial de fútbol 2026ExhumacionesJardines del AlcázarVPOCórdoba Ecuestre'Caminito del Rey'El tiempo5 mejores restaurantesPiscina natural más grandeJuicio Carlos GonzálezEmpleo en la DiputaciónCampos del NaranjoCentros de saludEmancipación juvenilAgenda del finde
instagramlinkedin

Visto y oído

Pedro J. Huerta presenta el libro 'Vivir a la intemperie'

El religioso trinitario expone en su libro la importancia de la vulnerabilidad compartida para afrontar las inclemencias de la vida

Pedro J Huerta presenta su libro en la parroquia de los trinitarios.

Pedro J Huerta presenta su libro en la parroquia de los trinitarios. / CÓRDOBA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El miércoles 10 de junio se presentó la obra Vivir a la intemperie. Hacia una espiritualidad del tiempo presente de Pedro J. Huerta, religioso trinitario, filósofo y teólogo que actualmente ejerce las funciones de secretario general nacional de Escuelas Católicas.

Familia trinitaria

El padre Huerta ha sido profesor del colegio Santísima Trinidad–Trinitarios además de superior de la casa y ministro provincial de la Orden Trinitaria.

El autor estuvo acompañado por miembros de la familia trinitaria de Córdoba en un acto que tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y contó con la presencia de la teniente de alcalde y delegada de Turismo e Igualdad, Marián Aguilar, junto a otras autoridades y miembros de Escuelas Católicas Córdoba. La presentación de la obra fue amenizada por dos alumnas del colegio Trinitarios a la guitarra clásica.

Presentación de 'Vivir a la intemperie'.

Presentación de 'Vivir a la intemperie'. / CÓRDOBA

La obra está articulada en sesenta y seis pequeños capítulos que muestran reflexiones sobre la metáfora de la intemperie que nos viene a recordar que en ese estado es en el que surgen las grandes preguntas y lo verdaderamente esencial para la persona. La obra se acerca a grandes temas como la pedagogía, la ética o la espiritualidad y supone una magnífica ayuda para educadores de todo tipo.

Noticias relacionadas

El libro anima a caminar sin miedo por las incertidumbres, sin resguardo de las inclemencias de la vida, sin certezas, a la intemperie que “solo es habitable si se comparte”, en palabras del autor. Jalonan sus capítulos variadas citas de filósofos, escritores y referencias al cine que tanto apasiona al autor. Al finalizar el acto Pedro Huerta firmó la obra a los asistentes que se congregaron en un número de doscientas personas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
  2. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  3. El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
  4. Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
  5. La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
  6. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
  7. Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
  8. Cae una rama de un árbol junto una terraza de una heladería en Ronda de los Tejares en Córdoba

Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen la 8ª Copa de España de Doma Vaquera con la élite nacional

Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen la 8ª Copa de España de Doma Vaquera con la élite nacional

Pedro J. Huerta presenta el libro 'Vivir a la intemperie'

Pedro J. Huerta presenta el libro 'Vivir a la intemperie'

El centro comercial La Sierra busca a su mascota oficial en una nueva edición de la 'Pet Week'

El centro comercial La Sierra busca a su mascota oficial en una nueva edición de la 'Pet Week'

Córdoba reactiva las exhumaciones con un contrato urgente de 150.000 euros tras el plante de las familias de represaliados

Córdoba reactiva las exhumaciones con un contrato urgente de 150.000 euros tras el plante de las familias de represaliados

Los campos de fútbol de El Naranjo reabren sus puertas con césped FIFA Quality Pro y vestuarios renovados

Solidaridad con Cuba en Córdoba reclama al Gobierno español "máxima solidaridad" y pedir el fin del bloqueo de Estados Unidos

Solidaridad con Cuba en Córdoba reclama al Gobierno español "máxima solidaridad" y pedir el fin del bloqueo de Estados Unidos

Córdoba inicia el año con un ligero repunte de 132 viviendas protegidas, lejos de las cifras del 'boom' inmobiliario

Más suelo para construir vivienda en Córdoba: el Ayuntamiento cambia el uso de cinco parcelas para favorecer el alquiler

Más suelo para construir vivienda en Córdoba: el Ayuntamiento cambia el uso de cinco parcelas para favorecer el alquiler
Tracking Pixel Contents