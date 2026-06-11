Pedro J. Huerta presenta el libro 'Vivir a la intemperie'

El miércoles 10 de junio se presentó la obra Vivir a la intemperie. Hacia una espiritualidad del tiempo presente de Pedro J. Huerta, religioso trinitario, filósofo y teólogo que actualmente ejerce las funciones de secretario general nacional de Escuelas Católicas.

Familia trinitaria

El padre Huerta ha sido profesor del colegio Santísima Trinidad–Trinitarios además de superior de la casa y ministro provincial de la Orden Trinitaria.

El autor estuvo acompañado por miembros de la familia trinitaria de Córdoba en un acto que tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia y contó con la presencia de la teniente de alcalde y delegada de Turismo e Igualdad, Marián Aguilar, junto a otras autoridades y miembros de Escuelas Católicas Córdoba. La presentación de la obra fue amenizada por dos alumnas del colegio Trinitarios a la guitarra clásica.

Presentación de 'Vivir a la intemperie'. / CÓRDOBA

La obra está articulada en sesenta y seis pequeños capítulos que muestran reflexiones sobre la metáfora de la intemperie que nos viene a recordar que en ese estado es en el que surgen las grandes preguntas y lo verdaderamente esencial para la persona. La obra se acerca a grandes temas como la pedagogía, la ética o la espiritualidad y supone una magnífica ayuda para educadores de todo tipo.

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El libro anima a caminar sin miedo por las incertidumbres, sin resguardo de las inclemencias de la vida, sin certezas, a la intemperie que “solo es habitable si se comparte”, en palabras del autor. Jalonan sus capítulos variadas citas de filósofos, escritores y referencias al cine que tanto apasiona al autor. Al finalizar el acto Pedro Huerta firmó la obra a los asistentes que se congregaron en un número de doscientas personas.