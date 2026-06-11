Infraestructuras
Las obras de la avenida de la Viñuela en Córdoba se retrasan de nuevo y su finalización se aplaza a julio
El Ayuntamiento de Córdoba concederá una nueva prórroga a la adjudicataria para finalizar la construcción de una plataforma única que debía haber estado lista el pasado marzo
La obra de la avenida de la Viñuela vuelve a retrasarse y no estará concluida como se esperaba a mitad del mes de junio. La actuación comenzó en septiembre y aunque de manera inicial contaba con un plazo de 6 meses, han sido varios los problemas (el tren de borrascas, entre otros) que han demorado la conclusión de los trabajos. El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, también admitió su parte de culpa al reconocer retrasos en los pagos a la empresa. Todas estas circunstancias hacen que la obra acumule de momento tres meses de retraso frente al calendario previsto.
Parones y prórrogas
En marzo, la adjudicataria de este proyecto, la empresa Obra Civil Cordobesa, pidió oficialmente una ampliación de la ejecución del contrato de obra por dos meses más. El Consistorio le concedió la solicitud y le dio hasta el 24 de mayo para concluirla. En ese impás de tiempo, la obra volvió a quedar completamente paralizada poco antes de Semana Santa y hubo que esperar hasta el 4 de mayo para que los operarios retomaran la actuación. Entonces se acordó un nuevo plazo de entrega en el mes de junio. Sin embargo, la adjudicataria tampoco ha logrado finalizar el proyecto ahora y solicita un nuevo plazo de ejecución, que el Ayuntamiento le concederá (el lunes se aprueba en la junta de gobierno local) y expira en julio.
Una obra para dinamizar comercio y vida
El proyecto de construcción de una plataforma única en la avenida de la Viñuela dispone de un presupuesto cercano a los 550.000 euros, y tiene como objetivo último revitalizar la vida del barrio, tanto desde el punto de vista comercial y vecinal.
La intervención que se está llevando a cabo en La Viñuela, --una avenida cortada al tráfico desde el año 2020--, consiste en la construcción de una plataforma única con árboles y vegetación. Ya se han llevado a cabo las obras de saneamiento, eléctricas y el alcantarillado de la vía, y se han ejecutado los acerados con un pavimento de losa y adoquín de hormigón (diferenciado entre la parte central y el acerado en colores grises y arena). De este modo, lo que resta para concluir la actuación en La Viñuela son principalmente los trabajos de jardinería con la plantación de los árboles previstos, naranjos y magnolios, así como la colocación del mobiliario nuevo.
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