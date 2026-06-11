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Las obras de la avenida de la Viñuela en Córdoba se retrasan de nuevo y su finalización se aplaza a julio

El Ayuntamiento de Córdoba concederá una nueva prórroga a la adjudicataria para finalizar la construcción de una plataforma única que debía haber estado lista el pasado marzo

Trabajos de obra en La Viñuela.

Trabajos de obra en La Viñuela. / Manuel Murillo

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

La obra de la avenida de la Viñuela vuelve a retrasarse y no estará concluida como se esperaba a mitad del mes de junio. La actuación comenzó en septiembre y aunque de manera inicial contaba con un plazo de 6 meses, han sido varios los problemas (el tren de borrascas, entre otros) que han demorado la conclusión de los trabajos. El Ayuntamiento de Córdoba, por su parte, también admitió su parte de culpa al  reconocer retrasos en los pagos a la empresa. Todas estas circunstancias hacen que la obra acumule de momento tres meses de retraso frente al calendario previsto.

Parones y prórrogas

En marzo, la adjudicataria de este proyecto, la empresa Obra Civil Cordobesa, pidió oficialmente una ampliación de la ejecución del contrato de obra por dos meses más. El Consistorio le concedió la solicitud y le dio hasta el 24 de mayo para concluirla. En ese impás de tiempo, la obra volvió a quedar completamente paralizada poco antes de Semana Santa y hubo que esperar hasta el 4 de mayo para que los operarios retomaran la actuación. Entonces se acordó un nuevo plazo de entrega en el mes de junio. Sin embargo, la adjudicataria tampoco ha logrado finalizar el proyecto ahora y solicita un nuevo plazo de ejecución, que el Ayuntamiento le concederá (el lunes se aprueba en la junta de gobierno local) y expira en julio.

A.J.González Córdoba Obras paralizadas de la avenida de la Viñuela

Imagen de las obras en el mes de mayo de la avenida de la Viñuela. / AJ González / COR

Una obra para dinamizar comercio y vida

El proyecto de construcción de una plataforma única en la avenida de la Viñuela dispone de un presupuesto cercano a los 550.000 euros, y tiene como objetivo último revitalizar la vida del barrio, tanto desde el punto de vista comercial y vecinal.

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La intervención que se está llevando a cabo en La Viñuela, --una avenida cortada al tráfico desde el año 2020--, consiste en la construcción de una plataforma única con árboles y vegetación. Ya se han llevado a cabo las obras de saneamiento, eléctricas y el alcantarillado de la vía, y se han ejecutado los acerados con un pavimento de losa y adoquín de hormigón (diferenciado entre la parte central y el acerado en colores grises y arena). De este modo, lo que resta para concluir la actuación en La Viñuela son principalmente los trabajos de jardinería con la plantación de los árboles previstos, naranjos y magnolios, así como la colocación del mobiliario nuevo.

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