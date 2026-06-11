Un muro de 50.000 euros separa a los jóvenes cordobeses de su primera vivienda: la falta de capacidad de ahorro lastra la emancipación

Muchos cordobeses que buscan su primera vivienda, en especial los jóvenes, se enfrentan a un importante muro financiero: 50.000 euros. Esa es la cifra de ahorros que, de media, necesita un cordobés para adquirir una vivienda en la capital, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Pisos.com. En este informe, se analiza el precio medio de una vivienda tipo de 90 metros cuadrados en Córdoba, que asciende a los 145.746 euros.

Para adquirir un piso de este tipo, es necesario tener previamente el 30% del coste. Un 20% para la entrada, que no financia generalmente el banco, y un 10% extra para todo tipo de gastos (tasación, gestoría, impuestos, notaría y prima inmobiliaria, entre otros). Ese 30% asciende a un total de 43.648 euros, aunque es recomendable no gastar todo el capital acumulado, y tener en el banco entre tres y seis meses de gastos ordinarios para hacer frente a problemas sobrevenidos y no esperados.

Tener 30.000 euros no permite comprar vivienda en ninguna capital de provincia

No obstante, no se trata de un fenómeno exclusivo de Córdoba: ninguna de las 50 capitales de provincia analizadas por Pisos.com permite cubrir con 30.000 euros el 30% de la entrada y gastos previos para la adquisición de un inmueble. La capital que menos capital inicial precisa es Jaén, con 34.320 euros, mientras que la brecha más alta se sitúa en San Sebastián, donde sus ciudadanos precisan de 178.487 euros ahorrados para meterse en faena inmobiliaria.

Con 40.000 euros, en Jaén, Zamora, Cáceres, Ciudad Real y Ávila

Subir el ahorro hasta los 40.000 euros amplía el horizonte, pero muy poco: solo cinco capitales quedan dentro del alcance. Son Jaén (34.320 euros de ahorro previo), Zamora (35.244 euros), Cáceres (39.374 euros), Ciudad Real (39.525 euros) y Ávila (39.702 euros), las cinco capitales más económicas del país. El margen es tan estrecho que la sexta posición, Huelva, se queda fuera por apenas 1.250 euros.

Una mujer observa anuncios de una inmobiliaria. / Pablo Cabrera

"Lo verdaderamente revelador no es cuántas capitales quedan fuera, sino cuáles quedan dentro. El ahorro alcanza justo allí donde el empleo escasea y el dinamismo económico es menor, y se queda corto precisamente donde se concentran las oportunidades laborales", señala Ferran Font, portavoz y director de Estudios de Pisos.com.

El verdadero muro son los 50.000 euros: 21 ciudades abren sus puertas

La cifra de 50.000 euros ahorrados hace que el número de capitales accesibles ascienda a 21: a las ya citadas se sumarían Lleida, Huelva, Lugo, Castellón de la Plana, Palencia, Ourense, Córdoba, Almería, León, Cuenca, Badajoz, Murcia, Huesca, Teruel, Albacete y Tarragona. Aun así, la cifra se queda a las puertas de mercados como Toledo, Valladolid o Soria, donde el umbral del 30% se supera por menos de 1.000 euros. Y deja completamente fuera a las grandes capitales: en Donostia-San Sebastián la entrada y los gastos suman 178.487 euros; en Madrid, 172.987; en Palma, 145.074; y en Barcelona, 140.361. Es decir, entre tres y cuatro veces los 50.000 euros de partida.

Viviendas en construcción en Córdoba. / Manuel Murillo

Una cifra fuera del alcance de la mayoría de jóvenes

El análisis adquiere su verdadera dimensión al recordar que reunir 30.000, 40.000 o 50.000 euros está lejos de las posibilidades de buena parte de la población joven. "Pedirle a un joven que vive de alquiler que reúna 50.000 euros es, en la práctica, pedirle un imposible: la renta mensual se lleva buena parte de la nómina y deja un margen mínimo. Sin una ayuda familiar o una herencia detrás, la cuenta no sale por mucho que se apriete el cinturón", advierte Font.

Viviendas en construcción, en imagen de archivo. / E. P.

Superada la barrera, el esfuerzo mensual es asumible

Puede parecer contradictorio, pero no lo es. Superada la barrera inicial de los 50.000 euros de media, los cordobeses, al menos de momento, están en disposición de asumir la cuota mensual de su hipoteca. El esfuerzo mensual, medido por Idealista, utilizando los datos de renta neta familiar del INE y el coste medio de la vivienda, es del 25% en Córdoba capital, y del 23% en la media provincial.

Es decir, una vez que se ahorran los 50.000 euros (algo poco probable, por otro lado), la ventana de oportunidad se abre de par en par. Hay que recordar que el esfuerzo mensual en préstamos que recomiendan las entidades financieras es del 30-35%. No es habitual que den una hipoteca a una familia si el coste de sus préstamos supera esa barrera, que sigue estando lejana para la media de Córdoba y provincia.

La cuestión es, en realidad, más de ahorro que de pago de hipoteca. Algo que se atestigua combinando los resultados de los informes de Pisos.com e Idealista, publicados, en ambos casos, hoy jueves.