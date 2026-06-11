Sucesos
Una menor de edad trasladada al hospital tras chocar con su patinete contra un coche en La Fuensanta
El incidente ha tenido lugar a las 13.20 horas y otra persona también ha resultado afectada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una menor de edad ha resultado herida y trasladada al hospital este jueves al chocar con su patinete eléctrico contra un coche en el barrio de la Fuensanta.
Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 13.20 horas, cuando un coche ha impactado un patinete eléctrico en la calle Arquitecto Sáenz de Santamaría, resultando heridas dos personas. Una de ellas es una joven de 16 años que ha tenido que ser trasladada al hospìtal Reina Sofía con heridas de las que se desconoce su tipo y alcance.
A la zona se han trasladado efectivos sanitiarios y agentes de la Policía Local.
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
- Cae una rama de un árbol junto una terraza de una heladería en Ronda de los Tejares en Córdoba