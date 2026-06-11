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Sucesos

Una menor de edad trasladada al hospital tras chocar con su patinete contra un coche en La Fuensanta

El incidente ha tenido lugar a las 13.20 horas y otra persona también ha resultado afectada

Una ambulancia llega al servicio de urgencias del Reina Sofía, en una imagen de archivo.

Una ambulancia llega al servicio de urgencias del Reina Sofía, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

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Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba

Una menor de edad ha resultado herida y trasladada al hospital este jueves al chocar con su patinete eléctrico contra un coche en el barrio de la Fuensanta.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar a las 13.20 horas, cuando un coche ha impactado un patinete eléctrico en la calle Arquitecto Sáenz de Santamaría, resultando heridas dos personas. Una de ellas es una joven de 16 años que ha tenido que ser trasladada al hospìtal Reina Sofía con heridas de las que se desconoce su tipo y alcance.

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A la zona se han trasladado efectivos sanitiarios y agentes de la Policía Local.

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