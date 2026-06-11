Tribunales
La Junta de Andalucía obliga a rehacer el presupuesto a los peritos que investigarán el accidente de Adamuz
En el desglose de gastos se pedía una provisión de fondos, algo que la normativa autonómica no permite
La Delegación Territorial de Justicia de la Junta de Andalucía en Córdoba ha rechazado la propuesta económica presentada por los peritos designados para realizar el informe sobre el accidente de Adamuz del pasado mes de enero y pide que reenvíe una nueva propuesta en el plazo de cinco días.
Según un escrito remitido a los peritos y al que ha tenido acceso a este periódico, la institución autonómica entiende que los gastos presentados no se ajustan a los criterios de pago establecidos por la administración.
Rechaza dinero por adelantado
El presupuesto, que incluía honorarios y gastos para la elaboración de informes periciales, incorporaba además una solicitud de provisión de fondos previa al inicio de los trabajos. Sin embargo, la Junta ha descartado esta posibilidad al considerar que la normativa vigente solo permite el abono de estos servicios una vez finalizados y certificados por el órgano judicial.
Ante esta situación, la administración autonómica ha solicitado que se remita a los peritos una nueva propuesta económica ajustada a la normativa, eliminando cualquier referencia a anticipos o provisiones de fondos.
Según el escrito remitido al juzgado, los pagos por este tipo de servicios se realizan al término de los trabajos, sin necesidad de esperar a una sentencia sobre costas, siempre que el servicio haya sido debidamente ejecutado y validado.
Por ello, la Delegación ha instado a que los peritos presenten un nuevo presupuesto en el plazo de cinco días, adaptado a estos requisitos administrativos.
Cabe recordar que ayer miércoles, el Tribunal de Instancia de Montoro rechazó la recusación que la defensa de varias de las víctimas había presentado sobre dos de los peritos, y en la que se aludía a un presunto conflicto de intereses que ha sido descartado por la jueza.
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